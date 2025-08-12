Откритие край Царевец променя историята. Археолозите ликуват

Величествена, мистична и почти забравена – такава е „хубавата църква“, за която се говори в житията на св. Теодосий Търновски

Днес, след години на търсене, археолозите вярват, че са я открили. Недалеч от Царевец, сред хълмовете на Велико Търново, се извисяват останки от храм, който носи белезите на царско строителство от XIV век – и може би е именно църквата, построена лично от цар Иван Александър за светеца.

История, изписана в камък

Разкопките, ръководени от проф. Хитко Вачев, разкриват архитектурни детайли, които свидетелстват за царски произход – мраморни колони, фасадна украса с керамични елементи, ярки стенописи и витражи. Открит е и олтарът, както и главният вход, а малко керамично парче от фасадната арка подсказва, че църквата е била украсена подобно на несебърските храмове.

Житието като карта към миналото

Според житие, написано от вселенския патриарх Калист – съвременник и ученик на св. Теодосий – цар Иван Александър отказал да изпрати светеца далеч от столицата и му построил църква. В текста се споменава, че царят лично носел пясък от близката река – детайл, който археолозите използват като ориентир. Разстоянието от реката до открития храм е точно 562 метра – почти съвпада с описанието.

Манастирски комплекс или само храм?

Откритите жилищни помещения, трапезария и керамика около храма подсказват, че той е бил част от по-голям манастирски комплекс. Макар манастирът да е разрушен в по-ново време, археолозите не губят надежда, че един ден ще бъде напълно проучен и възстановен.

Изкуство и духовност

Стенописите, макар частично запазени, разкриват стил, характерен за школата на изографисване от средата на XIV век – епоха на духовен и културен разцвет. Цветовете са ярки, а техниката – „ел фреско“, модерна за времето си. Сводът, макар рухнал, е бил украсен със символично синьо, което е изобразявало небето и нимбовете на светците.

Къде се намира храмът?

Мястото е близо до Самоводене, в района на Велико Търново. Археолозите са категорични – три следи от различни източници се пресичат точно там. Това е достатъчно, за да се приеме с голяма вероятност, че „хубавата църква“ на Иван Александър е намерена

