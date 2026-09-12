Нови разкрития в манастира на цар Иван Александър! Историята се обръща
Уникален витраж е рисувал цветни картини по пода на храма
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Уникален витраж е рисувал цветни картини по пода на храма
Екипът предполага, че в преддверието на църквата е гробът на св. Роман Търновски
Хубавата църква на Иван Александър попълва бели страници от българската история
Обителта била любима на цар Иван Александър Още Херодот нарича Родопите Свещената планина. Неслучайно в дебрите й се откриват стотици тракийски свети...