Откриха средновековен манастир на цар Иван Александър край Самоводене

Археолозите проф. Хитко Вачев и Илиян Петракиев от Велико Търново съобщиха за напредъка в проучванията на манастирски комплекс от времето на цар Иван Александър (XIV в.) край село Самоводене, в местността Шушманец, под манастира „Св. Троица“.

Разкрита е църква с размери 10 на 6 метра, със сложна засводена конструкция и богата украса. Намерени са фрагменти от многоцветен витраж – рядка находка за българското Средновековие. Архитектурните елементи я доближават до най-представителните храмове на Второто българско царство. По думите на археолозите, комплексът е изграден с личното участие на цар Иван Александър след 1360 г.

Екипът предполага, че в преддверието на църквата е гробът на св. Роман Търновски – игумен след заминаването на св. Теодосий Търновски за Константинопол. Сред находките има и керамика със следи от стъкло, вероятно ирански потир, както и множество сграфито съдове.

Проф. Вачев смята, че патрон на храма е св. Никола, което съответства на сведенията от XIX–XX в. и традицията около св. Теодосий.

За да бъде обектът включен в туристическите маршрути, са поставени табели и изготвени брошури, а тази есен ще се проведат и два туристически похода до мястото. Финансирането е 100 000 лв. по постановление на МС.

Комплексът вече е със статут на паметник на културата с национално значение. Археолозите предупреждават, че ако проучванията не продължат, след три години обектът може да бъде напълно загубен, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com