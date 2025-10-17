Кметът на София с огромна новина за градския транспорт!

София направи решителна крачка към дигиталното управление на града. От днес данните за движението на автобусите, трамваите и тролеите вече са публично достъпни. Новината бе съобщена рано тази сутрин от кмета Васил Терзиев, който обяви, че столицата окончателно „затваря страницата от аналоговото си минало“.

Така за първи път гражданите и разработчиците на приложения ще могат да виждат в реално време местоположението на превозните средства, прогнозното време на пристигане и най-бързите маршрути.

София влиза в нова транспортна епоха

„Данните, които събираме с публичен ресурс, ще се връщат при гражданите под формата на по-предвидим транспорт, по-добро планиране и повече удобство“, заяви Терзиев.

Той подчерта, че това не е просто технологична промяна, а „нова култура на управление, в която прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са лозунги, а ежедневна практика“.

Само няколко седмици след отварянето на системата, граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев на бюджета на общината. Според Терзиев именно това е истинската дигитална трансформация – когато обществото и институциите работят заедно, за да произвеждат решения.

Отворени данни и за други общински дейности

Новата платформа за градска мобилност е само първата стъпка в по-голям проект за дигитализация. Кметът напомни, че подобен модел вече се прилага и при общинските карти за ПУП-ове, зелени площи и цветни контейнери, които помагат на гражданите да следят градската среда в реално време.

Терзиев съобщи, че следващата стъпка ще бъде отваряне на данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО – ход, който ще позволи по-голям обществен контрол и ефективност при управлението на ресурсите.

София – модел за региона

„Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен“, каза още Терзиев и благодари на зам.-кмета Иван Гойчев и екипа му за инициативата.

По думите му София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация в целия Балкански регион, стига процесът да не е кампаниен, а да следва цялостна стратегия.

„Модерността вече е стандарт за работа“, обобщи кметът, добавяйки с усмивка: „Ако четете това, докато пътувате в градския транспорт, можете да видите точно къде се намирате в момента – онлайн.“

