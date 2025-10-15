Удар по джоба на софиянци! Вдигат цените на...

Националният таксиметров синдикат внесе официално искане в Столична община за поскъпване на таксиметровите услуги в София. Превозвачите настояват минималната дневна тарифа да се увеличи до 1,74 лв. на километър, а нощната да достигне 2 лв. на километър. Според бранша това се налага поради факта, че цените не са актуализирани от три години, въпреки законовата разпоредба това да се случва поне веднъж годишно, предаде NOVA.

Според Кирил Кирилов, заместник-председател на НТС, искането се основава на подробен икономически анализ, внесен в общината. Един от основните мотиви е значителното увеличение на разходите за труд. От последната актуализация на цените през 2022 г. досега, минималната работна заплата, върху която се изчисляват осигуровките, е нараснала с 52%. „Тогава вноските бяха 222 лв. върху 710 лв., а сега са 337 лв. върху 1077 лв.“, обясни Кирилов.

Освен това, в калкулацията са включени и повишените амортизационни разходи за автомобилите, чиито цени са се вдигнали с около 40%. Кирилов подчерта, че искането за актуализация няма връзка с предстоящото влизане на България в еврозоната, а е продиктувано от законовото изискване и икономическата реалност. „В момента буквално работим на загуба“, заяви той и допълни, че заради ниските цени много шофьори са се отказали от професията.

Увеличението от около 50 стотинки на километър ще се отрази на крайната сметка на клиентите. За примерен маршрут от 10 километра, който в момента струва около 15 лева, цената след поскъпването ще нарасне с 5 лева и ще стане 20 лева. От синдиката уточняват, че около 80-85% от курсовете в София са на къси разстояния, което означава, че по-дългите маршрути ще поскъпнат по-осезаемо.

От Националния таксиметров синдикат са категорични, че ако исканията им не бъдат чути и не се стигне до актуализация на тарифите, са готови да преминат към протестни действия, за да защитят интересите си. Те настояват Столичният общински съвет да изпълни законовото си задължение и да актуализира цените, както е правено преди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com