Огромна фирма пусна тежка карикатура на Румен Радев

Момчето с юмрука бе център на саркастично произведение на изкуството.

Най-голямата фирма за китайски коли "Донгфенг" пусна реклама с карикатура на президента Румен Радев.

Шеговитата оферта идва, след като държавният глава театрално се отказа от колите на НСО.

"Ако си президент и останеш без служебен автомобил: Предлагаме Forting V9 HEV– най-луксозният, комфортен и сигурен автомобил, проектиран някога, в който заслужава да се вози един президент", гласи текстът на рекламата.

Тези дни Радев изпрати писмо до шефа на НСО, в което го уведомява, че от 20 октомври за пътуванията си ще използва личния си автомобил.

"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, затова от 20 октомври ще използвам личния си автомобил", пише президентът в знак на съпричастност.

В социалните мрежи се леят гневни коментари по повод популисткото действие на Радев. Хората са възмутени, че докато те едвам свързват двата края, президентът се изкарва жертва за това, че парламентът отне привилегиите на личните му секретарки и чиновници да се возят в държавни мерцедеси.

Вече девет години бюджетът пръска милиони левове за служебните екстри на Радев, а до момента той не е направил нищо запомнящо се за българския народ. Вместо това сее разделение сред населението и използва институцията за лично облагодетелстване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com