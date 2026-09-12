Огромна фирма пусна тежка карикатура на Румен Радев
Ето закачката на концерна
Следете всички новини, анализи и коментари за Карикатура. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето закачката на концерна
Към осъждането на карикатурата се присъединиха и турските опозиционни партии
"Шарли ебдо" публикува в Туитър корицата на следващия брой и показа карикатурата
Китайското посолство в Копенхаген поиска извинение от вестник Jyllands-Posten
Холандският посланик в Турция е бил извикан в Министерството на външните работи. Причина за това е карикатура на турския президент Реджеп Тайип Ердога...
Стив Бел рисува Камерън като розов презерватив Историята с карикатурите на Чавдар Николов завърши с хепиенд. Премиерът Бойко Борисов се превърна в ре...
Днес се навършва една година от атентата над френския сатиричен вестник "Шарли ебдо", при които загинаха 12 души. Изданието издаде специален брой по...
Сатиричен седмичник Charlie Hebdo, който бе нападнат в Париж от терористи в началото на годината, публикува карикатура за ужаса в нощта на 13-ноември...
Илиян Савков бе отличен за шаржа си на Янукович За втора поредна година карикатура на "Стандарт" получи специална награда на "World Press Cartoon" в...
Карикатурата на джина-джихадист
Париж. Тиражът на френското сатирично списание "Шарли Eбдо" вече е изчерпан. 3 милиона броя бяха разграбени от хората само за няколко часа след пускан...
Анкара. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган навлече максимална глоба за истанбулско кафене, в което забеляза нарушител на забраната за пушене. 280...
Майтапчии направиха шарж от играта Worms с българския нападател Голът шедьовър на Димитър Бербатов срещу Ница го превърна в герой в майтапчийски шарж...
Токио. Япония смята да направи официално оплакване от карикатура във френска медия, която прави връзка между ядрената катастрофа в АЕЦ "Фукушима" и ус...