Драма в София. Има пострадал, движението спря

Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. На място има полиция и аварийни екипи, видя репортер на БТА.

Една жена е пострадала при катастрофата, съобщи БНТ. Екип на спешна помощ е пристигнал за 5 минути. Потърпевшата е откарана в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Пробите за алкохол на ватманите са отрицателни.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно.

