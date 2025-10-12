Софийският маратон затваря части от центъра днес

В столицата и днес са в сила промени в движението, заради провеждането на Софийския маратон, в който участват над 8 хиляди души от 66 страни.

Надпреварата е със старт и финал пред Националната художествена галерия и ще се проведе в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите ще стартират в 9:10 часа, а за първи път участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра ще стартират заедно в 9:30 часа.

Трасето преминава покрай Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от него са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

До 16 часа частично се променят маршрутите на част от линиите на наземния градски транспорт.

До 19 часа е забранено влизането на автомобили по булевард "Цар Освободител" между площад "Независимост" и улица "Г. С. Раковски", както и по улица "Пиротска" между булевард "Христо Ботев" и улица "Одрин".

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км на 12 октомври 2025 г.: старт пред Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

На 12 октомври 2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км: старт от Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел "Люлин", на кръстовището с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА "Люлин", обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

