Зам.-кмет с обещание. Ето кога ще изчезнат боклуците от квартали на София

София се опитва да се върне към нормалността след седмици, в които боклукът замести реда. Докато жителите на „Красно село“ и „Люлин“ чакат редовно сметоизвозване, общината раздава обещания и събира техника.

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увери в интервю за Нова телевизия, че „до седмица“ всичко ще бъде наред. Но след седмица подобни уверения звучат повече като оправдание, отколкото като план. Въпросът вече не е дали ще се изчисти София, а защо се стигна дотук.

Чистота на думи, мръсотия на улицата

Бобчева увери, че в рамките на следващата седмица сметоизвозването в засегнатите райони „Красно село" и „Люлин" ще бъде напълно възстановено. Тя обяви, че има голям интерес от доброволци към почистването, като са извозени над 100 тона отпадъци от проблемните райони.

"Събираме нужната техника, искам да благодаря на всички общини, които ни помогнаха. Получихме сметосъбиращи автомобили от Ботевград, Благоевград, Панагюрище. Набираме активно работници, вече има назначени. Надявам се следващата седмица да започнем да събираме. Ще ни трябват 10 камиона, за момента имаме 9. Можем да вземем и под наем. Има 31 подадени заявления за шофьори, което е напълно достатъчно", каза тя пред Нова телевизия.

Очаква се новоназначените работници да започнат работа в понеделник, а до седмица да бъде осигурено пълно сметосъбиране.

Три пъти по-скъпо или три пъти по-малко яснота

Според заместник-кмета разходите за сметоизвозване в момента са по-ниски от тези, които общината е плащала досега.

„Фирмата, която извършваше услугата до миналата седмица, работеше на цена от 144,90 лв. на тон, а новата оферта беше 422 лв. – почти три пъти по-висока. Сега чистим на значително по-ниска стойност, тъй като използваме предоставени безвъзмездно камиони", обясни Бобчева.

Тя потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата.

„Фирмата не се отказа от участие изцяло – те кандидатстваха за две позиции и офертата им за другата зона отговаря на нашата прогнозна стойност. Вероятно ще подпишем договор с тях", заяви тя.

С решение на Столичния общински съвет общинското предприятие получи заем от 9 млн. лева за закупуване на собствена техника, с която да поеме почистването в двата района. Очаква се новите камиони да бъдат доставени в рамките на месец.

Саботажи, разпити и отговорност под съмнение

Бобчева коментира и случаите на саботаж и нарязани чували с отпадъци, за които съобщи и кметът Васил Терзиев.

„Имаме своите съмнения кой стои зад тези действия, но ще ги обявим, когато имаме доказателства. Всеки виновен ще бъде санкциониран", каза тя.

По отношение на привикването ѝ в прокуратурата Бобчева потвърди, че е била разпитвана в петък, но отказа подробности: „Темата няма връзка с кризата с отпадъците, не са ме разпитвали и за запалените камиони. Не мога да коментирам съдържанието на разпита".

Според Бобчева, до края на седмицата Столичният инспекторат ще приключи с почистването на всички критични точки, а в рамките на месец ще бъде възстановена пълната организация на сметоизвозването.

„Очакваме държавата да си свърши работата – да разкрие кой стои зад палежите на камиони и натиска върху участници в поръчките. Ние се справяме, но имаме нужда от прозрачност и сигурност", допълни заместник-кметът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com