Общински съветници срещу Терзиев. Когато кметът казва „А“, но не казва „Б“

Шест дни боклук, оправдания и бездействие – така изглежда София под управлението на кмета Васил Терзиев. Докато жителите на столицата се борят с препълнени контейнери и остра миризма, общината все още „обмисля“ решения. Кризата с отпадъците вече не е просто логистичен проблем, а тест за компетентността на екипа на Терзиев, който обеща „нова София“, но се сблъска с най-стария ѝ враг – собствения хаос.

Криза, която не може да се отрече

„Очевидно е, че има криза с боклука в столицата, не бива да се отрича.“ Това заяви пред бТВ независимият общински съветник Ваня Григорова.

По думите ѝ аварийното сметопочистване в „Люлин“ и „Красно село“ не е ефективно и не може да се разчита само на доброволци.

„В СОС Васил Терзиев каза, че има план, но ние не сме го чули. Това, което се вижда, е, че конкурсът е тежко компрометиран – там нямам повече от един кандидат в зона, което означава, че няма конкуренция. Г-н Терзиев направи решителна крачка като заяви, че няма да приеме извиване на ръце и аз напълно го подкрепям, но когато си казал „А“, следва да кажеш и „Б“, коментира тя.

Според Григорова или обществената поръчка трябва да се прекрати, или да се премине към директно договаряне.

Забавени поръчки и неизпълнени обещания

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Прошко Прошков допълни, че всички са застанали зад кмета Васил Терзиев в опита му да не допусне „извиване на ръце“.

„Но когато си тръгнал срещу мафията, не отиваш с малко ножче срещу калашниците. А именно подготвяш навреме обществената поръчка. Има забавяне от над година на една процедура, която е изключително сложна. От април 2024 г. водим тези разговори за поръчката и че се бавят“, добави той.

Григорова коментира, че предстои да се укрепи общинското дружество за сметопочистване „Софекострой“. Според нея отпуснатите му 9 млн. лв. са крайно недостатъчни да поеме допълнителни райони.

„Подкрепяме кмета в заявката му, че няма да се огъне, не го подкрепяме, че откри обществената поръчка 10 дни преди да изтекат договорите – това е недопустимо управленско решение. Създадохме си криза сами“, добави Прошков.

Отказ от отговорност и страх от подкрепа

Според него кметът Терзиев трябва да потърси отговорност от ресорния заместник-кмет по екология, както и от оценителната комисия от експерти. „Получи подкрепа от държавата, каза: „Не я искам“. Големият страх на кмета е да получи подкрепа, защото да получиш подкрепа означава да покажеш компетентност. Митът, че всички му пречат, за мен е проблем“, допълни той.

Прошков алармира, че договорите за снегопочистване на София също са изтекли. Общинските съветници бяха категорични, че ако кметът Терзиев предложи добро решение на кризата, то ще бъде подкрепено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com