Общински съветници срещу Терзиев. Когато кметът казва „А“, но не казва „Б“
Критикуват забавените решения и липсата на реален план за почистването на столицата
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Критикуват забавените решения и липсата на реален план за почистването на столицата
Конкретната политическа цел на Реформаторския Блок в София е да разруши едноличното управление на града. Ние доказахме, че по-добре се управлява в коа...
София. Прошко Прошков беше избран за заместник-председател на Столичния общински съвет (СОС) с 53 гласа "за" на заседание днес, предаде Медиапул. Той...
Дясното го има, просто трябва да се прероди, казва Прошков.
Десницата подцени оскотяването на хората, казва Прошко Прошков, "Движение България на гражданите"
София. Частни лица може да са поръчали скандала с подслушванията. Трябва да бъде разкрит човекът, който е подслушвал бившия премиер Бойко Борисов. Тов...
Добрич. В навечерието на Великден лидерът на партия „Движение България на гражданите" Меглена Кунева заедно с водачи на листи от Варна и Враца посети...
София. "Движение България на гражданите" организират празник впарк "Заимов" в София под мотото "Да на нормалността". В хепънинга на открито ще пеят г...
Добрич. Водачът на листата на Движение България на гражданите за 8 Добрички МИР Прошко Прошков обяви на нарочна пресконференция, че община град Добрич...
Прошко Прошков, партия "България на гражданите"
Добрич. Водачът на листата на движение "България на гражданите" в Добрич Прошко Прошков заедно с колегата си Даниел Вълчев представиха пред жители на...
София. Това, което трябва да направи българската политическа система е да се очисти, необходим е рестарт. Така обясни присъединяването си към "Българи...