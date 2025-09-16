Дигитализацията ускорява логистиката и носи конкурентно предимство

В епохата на бързи промени дигитализацията се утвърждава като основен мотор на трансформацията в логистичната индустрия. Внедряването на съвременни технологии ускорява веригите на доставки и открива нови възможности за растеж и конкурентно предимство.

Данните за 2025 г. показват, че над 70% от компаниите по света вече работят с комплексни дигитални системи – от автоматизирани складови решения до платформи за проследяване на пратките в реално време. Това осигурява по-голяма прозрачност, контрол и минимизира риска от грешки или забавяния.

IoT за детайлен мониторинг

Интернет на нещата постепенно се превръща в ключов инструмент в логистиката. Свързани сензори и устройства следят всяка стъпка от пътя на стоките – от товаренето и транспортирането до разтоварването. Те дават възможност за постоянна проверка на складовите наличности и условията на съхранение. Информацията в реално време намалява вероятността от грешки и позволява навременна реакция при неочаквани ситуации, което гарантира по-надеждно планиране и високо качество на услугите.

AI – бързина и съкратени разходи

Още преди бума на генеративния изкуствен интелект в логистиката се наложиха дигитални роботи, които автоматизират повтарящи се административни процеси. Сред най-честите приложения са автоматично осчетоводяване на фактури, категоризиране и архивиране на транспортни документи, както и прехвърляне на данни между различни системи – например от транспортен софтуер към платформите на Агенция „Митници“.

Новата стъпка е внедряването на генеративен AI и машинно обучение, които анализират огромни масиви данни, оптимизират транспортните маршрути, прогнозират търсенето и управляват складовите наличности. Според последни изследвания това може да намали разходите с до 20% и да подобри точността и скоростта на доставките.

Рутинни операции, поверени на роботи

Роботизацията и автоматизацията на претоварни и складови процеси повишават ефективността и освобождават служителите за по-сложни задачи, като едновременно ограничават човешките грешки.

Дигитализацията няма алтернатива в логистиката

Съвременните платформи улесняват комуникацията между доставчици, превозвачи, дистрибутори и крайни клиенти. Електронният обмен на документи, автоматизираните известия и системите за проследяване гарантират прозрачност и предвидимост, укрепвайки доверието в бизнес отношенията.

„Като доставчик на пълна гама логистични услуги, включително информационна логистика, разработваме и прилагаме решения за дигитализация, които осигуряват безпроблемна работа в динамичната среда на днешния ден“, казва Димчо Димчев, управител на карго-партнер България.

„Пример е създадената вътрешно платформа SPOT за видимост и сътрудничество, която проследява всяка пратка. Включени са функции за планиране на производствени материали и заявки за покупка (Purchase order management), предлагани като SAAS услуга. Чрез интеграция с доставчици, корабни линии, авиокомпании и други партньори клиентите могат да проследяват не само цели пратки, но и отделни артикули. Платформата предлага и модули за управление на складови наличности и за интеграция с куриерски фирми, което улеснява продажбите. Дигитализацията не е мода, а ключов фактор за устойчив растеж“, допълва Димчев.

Оптимизирането на маршрутите и транспортния капацитет чрез дигитални решения също подпомага екологичните цели. Калкулаторът за въглероден отпечатък на компанията визуализира емисиите от всеки транспорт и позволява на клиентите да избират по-щадящи алтернативи, включително устойчиво авиационно гориво (SAF). Така дигитализацията се превръща не само в бизнес предимство, но и в инструмент за опазване на околната среда.

