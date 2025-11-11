Край на софтуерния хаос. Извеждането от употреба спестява пари и енергия

В свят, в който технологичният прогрес се ускорява с всяка година, една тема излиза на преден план в корпоративните ИТ стратегии – извеждането от употреба на софтуер (software retirement). Това, което доскоро изглеждаше като техническа процедура, днес се превръща в ключов инструмент за оптимизация на ресурсите и намаляване на разходите.

Премахването на остарели или излишни активи позволява на организациите да използват по-ефективно лицензионните си права, да спазват регулаторните изисквания и да понижат общите разходи за притежание (TCO).

От деинсталация до спестяване - какво стои зад процеса

Извеждането от употреба не е просто натискане на бутона „деинсталирай“. Обикновено процесът включва внимателно планирано премахване на софтуер или изключване на хардуера, върху който той работи. Когато това се извършва контролирано и сигурно, резултатът не е само освобождаване на пространство, а реални икономии и по-добро управление на активите. Компаниите откриват, че по този начин могат да изградят предвидимост на бюджета и да планират устойчиво бъдеще.

Сред най-ефективните подходи е елиминирането на т.нар. shelfware – неизползвани лицензи, които лежат „на рафта“ без да носят стойност. Преразпределянето им вътре в организацията или продажбата им на специализирани брокери често се оказва лесен начин за възстановяване на средства. Друг пример е преминаването от скъпи абонаментни модели към по-гъвкави хибридни решения – например комбиниране на Microsoft 365 Business с вечни лицензи или преминаване от OEM и FPP към Volume Licensing, което осигурява по-добро управление и по-лесно внедряване.

Виртуализацията също се превръща в нов терен за оптимизация. Неактивни или забравени виртуални машини – локални или облачни – могат да бъдат изключени, освобождавайки лицензи за повторна употреба. Практически пример: няколко лиценза Windows Server Standard (ограничени до две виртуални машини) могат да бъдат заменени с един Windows Server Datacenter, който предлага неограничени права за виртуализация и значителни спестявания.

Кога идва времето за извеждане от употреба

Всяка технология има своя жизнен цикъл – и софтуерът не прави изключение. Когато производителят спре поддръжката и актуализациите за даден продукт, организациите трябва своевременно да планират миграция към нови решения. В противен случай рискуват не само сигурността си, но и съответствието със стандартите.

Програмите за поддръжка, като Microsoft Software Assurance, предоставят ценни права и техническа помощ, но не винаги оправдават разходите, особено при допълнителни такси за услуги. В някои случаи именно прекратяването или намаляването на тези абонаменти е ключ към оптимизацията, без да се застрашава оперативната стабилност.

Когато извеждането от употреба се извършва навреме, то не е признак на остаряване, а на зрялост – знак, че организацията управлява своите дигитални ресурси стратегически, а не реактивно.

Forscope: Как неизползваният софтуер се превръща в актив

В повечето компании политиките за извеждане от употреба (ITAD) традиционно включват хардуера. Но и софтуерът има стойност, която не трябва да бъде пренебрегвана. Вместо неизползваните лицензи да се отписват като загуба, те могат да бъдат продадени на специализирани партньори.

Forscope – водещ софтуерен брокер в Централна и Източна Европа – предлага именно това: консултации за стратегическо извеждане от употреба и изкупуване на вечни лицензи, които вече не се използват. Компанията оперира в девет държави и помага на организациите да намалят разходите си, да осигурят съответствие и да удължат жизнения цикъл на своите софтуерни инвестиции.

„Извеждането от употреба на софтуер не е просто начин за намаляване на разходите. То е инструмент за управление на риска и за откриване на нови възможности. Когато неизползваните или остарели лицензи се разглеждат като актив, а не като загуба, организациите постигат по-висока финансова ефективност и по-добро съответствие,“ коментира Матеуш Дрождовски, ръководител „Решения“ във Forscope.

Освен финансови ползи, този процес подобрява и ESG показателите – особено в екологичен аспект. Премахването на неизползван софтуер и хардуер намалява енергопотреблението и удължава жизнения цикъл на активите. Изключването на излишни виртуални машини оптимизира дейта центровете, а препродажбата на вечни лицензи насърчава принципите на кръговата икономика, като дава „втори живот“ на дигиталните ресурси.

От разход към стратегическо предимство

Днес, когато технологичните цикли се скъсяват, все повече компании осъзнават, че извеждането от употреба на софтуер не е административен акт, а стратегическо решение. То позволява сигурно освобождаване на лицензи, възстановяване на стойност от неизползвани активи и пренасочване на бюджети към реални приоритети.

Forscope вижда в това не просто начин да се спестят пари, а промяна в мисленето – от реактивно управление към устойчив растеж. За модерните организации извеждането от употреба вече не е край, а начало – на по-ефективна, по-зелена и по-гъвкава дигитална ера.

