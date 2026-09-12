Край на софтуерния хаос. Извеждането от употреба спестява пари и енергия
Все повече компании в Европа откриват нов източник на стойност в правилното управление на остарели лицензи
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Все повече компании в Европа откриват нов източник на стойност в правилното управление на остарели лицензи
Телекомуникационният сектор в България оперира в конкурентна и стриктно регулирана среда
Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България изразява несъгласие и изпраща предупреждение
Български предприятия работят с лицензи да произвеждат или ремонтират руска отбранителна техника само в единични случаи
Кризата се отразява зле на всички, обяви вицепрезидента на БФС Атанас Фурнаджиев
Крайният срок за издаване на лицензи за Първа лига и евротурнирите е 31 юли.
Фирмата трябва да предприеме действия за преустановяване на допуснати нарушения
ЦСКА и "Локомотив" (София) във "В" група. "Левски" на седмо място. "Славия" с поредния блед сезон. Нито един участник в Европа. Това е софийската реал...
Не можем да се бъркаме в работата на БФС, отсече министър Красен Кралев по проблема на ЦСКА и "Локо" с лицензите. "За да се стигне до тук, явно управл...
София. Депутатите от парламентарната група на Патриотичния фронт искат отнемане лицензите на енергийните дружества. Това съобщи бТВ и уточни, че сред...
София. На 12 май изтича срокът, който ДКЕВР даде на трите електроразпределителни дружества EVN, ЧЕЗ и Енерго Про, да дадат становище по търговските с...
София. ДКЕВР отново отложи с две седмици решението си за отнемането на лицензите на трите електроразпределителни дружества. На 7 април решението вече...
София. Държавната комисия за енергийно и водни регулиране (ДКЕВР) обсъжда днес дали да отнемe лицензите на електроснабдителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и Е...
София. Очаква се днес Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да обяви какви мерки ще вземе срещу електроразпределителните дружества, ако т...
Разкриха нередовните с лиценза отбори, за които спомена лично Боби Михайлов. Според наш източник това са "Локомотив" (София), "Пирин" (Гоце Делчев) и...