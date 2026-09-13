Европейски гигант налива милиони у нас. Златна инвестиция
2000 пpoфecиoнaлиcти дoпpинacят зa цeлитe нa ĸoмпaниятa в cтpaнaтa
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2000 пpoфecиoнaлиcти дoпpинacят зa цeлитe нa ĸoмпaниятa в cтpaнaтa
Ще инвестира спестеното от съкращения в модернизация на администрацията
Софтуер, касови апарати и ключови документи за своевременна подготовка
Все повече компании в Европа откриват нов източник на стойност в правилното управление на остарели лицензи
Браншът алармира за сериозен риск пациентите да останат без лекарства заради ново задължително изискване
Българският фармацевтичен съюз предупреждава, че от 1 януари 2026 г. аптеките може да спрат работа заради новите правила за регистриран софтуер
Европейският лидер в областта на вторичния софтуерен пазар Forscope представи в София решения за публичния и частния сектор с икономии до 70%
Устройството ще има по-малка батерия от iPhone 17 Pro и по-слаб процесор
Различните бизнес среди изискват специфични решения
Под мотото „IT All Starts Here“ събитието представи 120 разработки в сферата на софтуера, хардуера и компютърните мрежи
Тя увеличи пазарната си стойност благорадение на бизнеса си с облачни услуги
Със събраните 16 793 лв. са закупени 7 софтуера за комуникация и 7 лаптопа, обяви омбудсманът Иванка Сотирова
Без онлайн услугите за няколко часа
Имаме реален шанс да бъдем сред водещите държави
OpenAI сформира нов екип
Зловреден софтуер е успял да заблуди антивирусите благодарение на нестандартни алгоритми за компресиране
Chaos настъпва 3D и 4D индустрията
Зловредния софтуер е изтеглен над половин милион пъти
Причината е предизвикателството, пред което са изправени държавата, икономиката и ИТ-индустрията за постигане на национален цифров суверенитет
2300 програми трябва да бъдат създадени за 7 години