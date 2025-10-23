България може да спести над 3 милиона евро от софтуерни лицензи

Българските институции и компании плащат твърде скъпо за софтуер, който може да бъде също толкова надежден и легален, но на значително по-ниска цена. Това стана ясно на среща под егидата на Чешкото посолство в София, на която най-големият софтуерен брокер в Централна и Източна Европа – Forscope – представи възможностите за обновяване и лицензиране чрез решения от вторичния пазар.

Компанията с централа в Бърно и представителства в девет държави от региона показа как публичният и частният сектор могат да модернизират своите системи, като същевременно оптимизират бюджета и гарантират пълно законово съответствие.

Цената на пиратството и потенциалът за спестяване

Според проучване на Deloitte, цитирано от изпълнителния директор на Forscope Якуб Шулак, компаниите харчат средно 3,7% от бюджета си за ИТ, като този процент устойчиво расте. Същевременно в Европа се наблюдава осезаема разлика в нивата на използване на нелицензиран софтуер – в Германия и Австрия, където купуването на вече употребяван софтуер е практика, пиратството е около 20%, докато в България достига 57%.

Шулак подчерта, че това е огромен неизползван потенциал за страните от региона. „Вторичната употреба на софтуер е напълно легитимна според европейското законодателство, а нашата мисия е да направим тези предимства достъпни за повече обществени институции и бизнеси“, заяви той.

Според анализите, инвестициите в софтуер от вторичния пазар не само водят до значителни икономии, но и спират изтичането на средства извън Европейския съюз. В десетгодишна перспектива този ефект се изчислява на десетки милиарди евро, които могат да бъдат пренасочени към развойна дейност и технологични иновации.

До 70% икономии и пълна нормативна сигурност

Според Forscope закупуването на лицензирани продукти, които вече са били използвани, може да донесе до 70% икономия в сравнение с новите решения, без да се прави компромис с нивото на сигурност и нормативно съответствие.

Особено значение това има за публичните организации, които попадат под обхвата на директивата NIS 2, изискваща високи стандарти за защита на данните. Въпреки това, все още немалко институции у нас продължават да използват нелегални версии, което представлява реален риск за информационната сигурност.

Forscope предлага и възможността клиентите да избират вечни лицензи вместо абонаментен модел, което в дългосрочен план пести значителни средства и гарантира стабилност. Лицензираните продукти осигуряват безпроблемен одит, законова защита и възможност за миграция към други платформи на преференциална цена.

На снимката отляво-надясно: Михал Баудис (Public Sector Strategy Leader for EU Markets във Forscope), Александър Найденов (Country manager за България във Forscope), Душан Хубачек, Chief Channel Officer във Forscope), Ян Индрих (Заместник посланик в Чешкото посолство в София), Якуб Шулак (главен изпълнителен директор на Forscope), Стефан Йовчев (Senior Sales & Key Account Manager за България във Forscope), Калоян Ганчев (Business Development Manager за България във Forscope)

„Имаме вече девет години успешна дейност и въпреки това сме едва в началото на пътя. Искаме да направим достъпни за всички ползите от вторичния софтуерен пазар“, каза Якуб Шулак, като допълни, че Forscope вече предлага цялостни решения, които елиминират риска от нарушения при лицензирането.

Windows 10, Autodesk и решения за съвместимост

Сред най-актуалните предизвикателства, посочени по време на презентацията, беше обновяването на системите с Windows 10, които вече са извън поддръжка и не отговарят на изискванията за ъпгрейд до Windows 11. Forscope предложи няколко примера за миграция към поддържани версии на Windows 10, които се предлагат на достъпна цена.

Компанията демонстрира и решения за придобиване на Windows Server и Microsoft SQL Server с вечни лицензи, чиято стойност е няколко пъти по-ниска от тази на новите продукти. Подобен модел се прилага и при продуктите на AutoDesk, които могат да бъдат лицензирани на мрежов принцип и заплащани само за реално използваните потребителски места.

„Придобиването на нов софтуер често крие рискове: грешни лицензи, версии за образователни институции или неподходящи OEM продукти. С нашата експертиза тези подводни камъни вече не са грижа на клиента“, каза Александър Найденов, Country Manager на Forscope за България.

Той посочи, че Forscope осигурява пълно решение – от проверка на правата за използване на софтуера до цялостен одит и внедряване. За улеснение на клиентите компанията разполага със специално разработен инструмент за изтегляне и инсталиране на операционни системи и приложения, а целият процес може да бъде администриран през портала OneSAM.

Реални резултати и български примери

По време на форума беше представена статистика за вече реализирани проекти, в които Forscope е постигнала значителни икономии за български институции. Сред добрите примери са Служба „Военно разузнаване“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Окръжна прокуратура – Видин и община Благоевград.

Според анализа на Forscope, в България могат да бъдат спестени над 3 милиона евро в публичния сектор само чрез ефективно управление на софтуерните лицензи.

Освен в ролята си на брокер, който предлага и купува лицензи, Forscope работи и като консултант, извършващ пълен одит на системите на клиента и предлагащ хибридни решения – от вечни лицензи до абонаментни и облачни услуги.

Всички продукти на Forscope са придружени от застрахователна полица за професионална отговорност на стойност 600 000 евро, която гарантира законността на сделките и спокойствието на клиентите.

