Ето какво ще пожертва Apple при рекордно тънкия iPhone 17 Air

Популярният инсайдър Fixed Focus Digital сподели нова информация за характеристиките на предстоящия рекордно тънък смартфон на Apple.

Според него, поради особеностите на дизайна си,

новият продукт ще има редица хардуерни ограничения,

които не се свеждат само до по-бързо изтощаващата се батерия.

Той твърди, че моделът iPhone 17 Air ще бъде хит тази година и като цяло ще бъде подобен на предстоящия iPhone 17 Pro, но супертънкият телефон може би ще има някои недостатъци:

Процесор

iPhone 17 Air ще има чипсет A19 Pro, подобно на моделите Pro и Pro Max, но ще е с пет графични ядра вместо шест. Дали това ще повлияе значително на производителността на телефона все още не е известно.

Екран

Въпреки че всички iPhone 17 ще получат дисплеи с честота на опресняване от 120Hz, само 17 Pro и Pro Max отново ще имат пълноценни флагмански ProMotion екрани. iPhone 17 Air ще е с остарял LTPS-OLED дисплей, който не поддържа динамична честота от 1 до 120Hz.

Батерия

Тънкият корпус обикновено означава по-малка батерия, но в случая с iPhone 17 Air Apple отива още една крачка напред и инсталира батерия от само 2900 mAh, която според тестовете е малко вероятно да издържи от сутринта до вечерта. Тънкият Galaxy S25 Edge на Samsung например има батерия от 3900 mAh.

Камера

Дори в сравнение с базовия iPhone 17 версията Air ще има по-ограничена настройка на камерата. Тънкият iPhone ще има само един 48-мегапикселов заден обектив и наличните рендери на смартфона потвърждават този слух.

Представянето на iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max се очаква в началото на септември. Според последната информация на агенция Блумбърг това ще се случи между 9 до 12 септември. Заедно с тях ще покажат Apple Watch Series 11 и евентуално слушалките AirPods Pro 3.

