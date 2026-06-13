Не само по-бързо, а и по-надеждно! Какво носи Wi-Fi 8
Поглед зад кулисите на една технология, показана за първи път на живо
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Поглед зад кулисите на една технология, показана за първи път на живо
Устройството ще има по-малка батерия от iPhone 17 Pro и по-слаб процесор
Под мотото „IT All Starts Here“ събитието представи 120 разработки в сферата на софтуера, хардуера и компютърните мрежи