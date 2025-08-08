Смартфон адаптер улеснява диагностицирането на катаракта

Специалистите по очни болести от болница „Лозенец“ – д-р Иво Инджов и д-р Гергана Иванова, са публикували научна статия в престижното списание International Journal of Science, Engineering and Technology, посветена на използването на 3D-принтиран смартфон адаптер за диагностика и документиране на катаракта, съобщават от болничното заведение.

Проучането е направено със сътрудничеството на международен екип от офталмолози от Keio University School of Medicine Япония и е ръководено от д-р Иво Инджов. В процеса на съвместната работа е приложен мобилен офталмологичен адаптер (Smart Eye Camera), монтиран на смартфон, за изследване на предния очен сегмент при пациенти с катаракта. Методът се оказва особено полезен не само в болнични условия, но и при профилактични прегледи на пациенти в трудно достъпни региони без специализирана апаратура.

В работата на лекарите са включени шестима пациенти с различни стадии на сенилна катаракта, при които устройството успешно документира състоянието на лещата преди операция. Всички те са преминали през стандартна хирургична процедура –факоемулсификация с имплантация на вътреочна леща, след която офталмолозите отчитат отлични резултати и значително подобрение на зрението на пациентите.

Предимството на устройството е, че то се доказва като достъпна и надеждна алтернатива на традиционната скъпа апаратура. Очаква се то да намери широко приложение в телемедицината и скрининговите програми за очни заболявания.

„Нашата цел е да направим качествената диагностика достъпна за всеки – независимо къде се намира“, споделя д-р Инджов. „Смартфон адаптерът е важна стъпка към модернизиране и улесняване на офталмологичната помощ

