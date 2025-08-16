Старият ви смартфон лесно се превръща в камера за видеонаблюдение

Стар телефон може да бъде препродаден или разменен, или може да му бъде придадена нова функция, превръщайки го в полезна охранителна камера без необходимост от скъпо оборудване. Това ще позволи на потребителите да наблюдават входната си врата, гаража или всяко друго място, за което се сетят.

Всичко, от което се нуждаете, е безплатно приложение,

за да излъчвате изображението и звука от камерата на вашия смартфон към друго мобилно устройство. CNET обяснява как да превърнете всеки стар смартфон в камера за видеонаблюдение.

Стъпка 1: Инсталирайте приложението за камера за наблюдение на стария си смартфон

Първо трябва да изберете приложение за охранителна камера. Повечето апове предлагат подобна функционалност: локален стрийминг, стрийминг в облак, записване и съхраняване на кадри локално или дистанционно, както и откриване на движение и известия.

Най-популярното приложение сред потребителите е Alfred, което работи еднакво добре на Android и iPhone. Разпространява се безплатно и ви осигурява дистанционно наблюдение в реално време. Например можете да поставите смартфона си в детската стая и да правите свои собствени неща, като периодично наблюдавате какво се случва.

Настройването на такива приложения се свежда до няколко прости стъпки:

Инсталирайте Alfred (за Android или iOS) на стария и новия си телефон. Между другото не е нужно да използвате смартфон за наблюдение – можете да се свържете и чрез таблет или настолен компютър. Просто се уверете, че приложението е инсталирано и на двете устройства.

Отворете Alfred на новия си телефон, след което щракнете върху Старт. Изберете Преглед и след това щракнете върху Напред.

След като стигнете до страницата за вход, изберете „Вход с Google“ и влезте, използвайки потребителското име и паролата за вашия Google акаунт.

На стария си телефон повторете същите стъпки, но вместо „Преглед“ изберете „Камера“. Уверете се, че сте влезли в същия Google акаунт.

След това можете да регулирате настройките на камерата. В iOS можете да активирате откриване на движение, да избирате между предна и задна камера и да включвате/изключвате звука. В Android можете да активирате същите тези настройки, но има и няколко допълнителни, като например непрекъснат фокус.

Има още няколко настройки, които можете да промените от новия си смартфон: включване/изключване на известията, разрешаване на други потребители да имат достъп до вашите видео емисии, проверка дали камерата е изключена, регулиране на чувствителността на откриване на движение и включване на филтър за слаба светлина.

Стъпка 2: Изберете място за новата си охранителна камера

След като стартирате видео стрийминга си, ще трябва да настроите и позиционирате камерата. Изберете необходимото място: например входът на апартамента ви, стаята на детето ви или задния двор, ако потребителят живее в частен дом. Ако имате няколко по-стари телефона, можете да настроите няколко камери за още по-надеждно видеопокритие.

Стъпка 3: Инсталирайте и включете вашия смартфон със CCTV камера

Можете да монтирате смартфона си на статив или на вендуза за кола. За да разширите зрителното си поле, помислете за закупуване на широкоъгълен обектив за телефона си, който може да бъде закупен онлайн на цена между 10 и 40 лева.

Струва си да се има предвид, че стрийминг видеото ще се предава 24/7, така че смартфонът трябва винаги да е свързан към батерия или контакт.

Това е всичко. Вече можете да използвате приложението за охранителна камера на новия си телефон, за да гледате видеото от камерата на стария си телефон, и сте направили дома си по-сигурен, без да харчите много пари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com