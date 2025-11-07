Фармацевтите плашат с протест заради новите изисквания на НАП

Фармацевтите в страната са в пълна протестна готовност заради плановете на правителството да въведе задължително използване на регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите. Българският фармацевтичен съюз (БФС) предупреди, че подобна стъпка ще блокира аптечната мрежа и може да предизвика национална здравна криза.

Фармацевтите срещу бюджета

Позицията на съсловната организация, публикувана на сайта на БФС и изпратена до премиера и Националния съвет за тристранно сътрудничество, остро критикува проекта на държавния бюджет за 2026 г. От 1 януари аптеките трябва да използват регистриран в НАП софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО).

Фармацевтите настояват, че подобно изискване е неприложимо, тъй като аптеките вече работят със специализирани програми, съобразени със Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване. Всяко отпускане на лекарство по рецепта се верифицира в европейски регистри и се отчита в националната здравноинформационна система.

Технологичен хаос и опасност от блокиране

БФС подчертава, че аптечните системи са сложни и свързани в реално време с множество държавни структури – НЗОК, Изпълнителната агенция по лекарствата и Българската организация за верификация на лекарствата.

Ако тези системи трябва да бъдат пререгистрирани в НАП, това ще изисква сериозни промени в архитектурата им и скъпо техническо преустройство. От организацията предупреждават, че е реалистично много аптеки да не успеят да се впишат в срок, което може да доведе до пълен блокаж на продажбите и прекъсване на достъпа до лекарства.

Споменът от 2018 г.

БФС припомня, че през 2018 г. Министерството на финансите неколкократно отлагаше регистрацията на СУПТО, преди окончателно да се откаже от нея. Според фармацевтите сега правителството рискува да повтори същата грешка, но с много по-тежки последици.

Организацията подчертава, че едновременното преминаване към работа с две валути – лев и евро – от 2026 г. е само допълнителен натиск върху аптеките. В комбинация с новите изисквания, това може да създаде „перфектна буря“ в системата на лекарствоснабдяването.

Заплаха от здравна криза

Фармацевтите предупреждават, че ако изискването не бъде отменено или отложено, страната може да се изправи пред „невиждана национална здравна криза“.

Приемането на бюджета в този му вид може да предизвика спорове между НЗОК и аптеките за възстановяване на средства за медикаменти и да лиши хиляди хронично болни пациенти от лечение още в първите дни на новата година.

