Купуват голяма българска верига аптеки

Комисията за защита на конкуренцията разреши под условие „Фьоникс България“ ЕООД да придобие контрол върху 47 аптеки „Медея“, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Решението е взето след задълбочено проучване, извършено в рамките на секторния анализ на пазара на лекарствени продукти. КЗК е установила потенциални рискове за конкуренцията, произтичащи от вертикалната интеграция между дейността на дружеството като един от най-големите дистрибутори на лекарства на едро и навлизането му в търговията на дребно чрез собствена аптечна мрежа.

Комисията отчита, че „Фьоникс Фарма“ ЕООД е ексклузивен доставчик на определени лекарствени продукти по лекарско предписание, за които липсват алтернативи на българския пазар. Това, според регулатора, създава риск от приоритизиране на собствените аптеки или от отказ за снабдяване на други аптечни обекти.

Като условие за одобрение на сделката КЗК е наложила конкретни мерки. В срок до шест месеца дружеството трябва да гарантира прозрачно и недискриминационно разпределение на ограничени лекарствени продукти. Предвиден е и независим одит на използвания аптечен софтуер с цел защита на чувствителна конкурентна информация, както и ограничение за годишно увеличение на цената на софтуера до 10 процента. По-голямо увеличение ще подлежи на изрично одобрение от Комисията.

От КЗК допълват, че ще упражняват постоянен контрол върху изпълнението на наложените мерки, а при неизпълнение ще бъдат предприети допълнителни действия съгласно Закона за защита на конкуренцията.

БТА припомня, че през миналия месец Комисията започна задълбочено проучване във връзка с намерението на „Фьоникс България“ ЕООД да придобие правото да наеме 47 аптеки „Медея“, както и собственост върху част от материалните и нематериалните активи, използвани в дейността им.

През втората половина на юни КЗК обяви и начало на секторен анализ на пазарите на търговия на едро и дребно с лекарствени продукти. Проучването е насочено към структурата и условията на функциониране на лекарствоснабдителната верига, поведението на участниците на пазара и причините за наблюдавания от началото на годината недостиг на лекарства в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com