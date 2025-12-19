"България Може" с позиция за проблемите в АЕЦ "Козлодуй"

Бизнес

Очаква се VI блок отново да бъде спрян

19 дек 25 | 13:20
Позиция на ПП "България Може" за възникналите нови проблеми в АЕЦ "Козлодуй".

"След спиране във връзка с пропуск на пара в неядрената част на АЕЦ “Козлодуй”, настъпило скоро след планов годишен ремонт, и бързото обратно пускане на VI блок, се очаква блокът отново да бъде спрян, поради възникване на същия проблем. Същевременно е оглушително мълчанието на ръководствата на БЕХ и  АЕЦ “Козлодуй”. Поради това ПП „България може“ заявява следното:

  • Дни след планов годишен ремонт за пореден път имаше проблеми с шести блок на АЕЦ “Козлодуй”. Те продължават и след едно непланово спиране. За няколко години  блокът се превърна от световен рекордьор по надеждност в често авариращо съоръжение. Със зачестилите непланови спирания и работа с намалена мощност, на практика беше заличен ефектът от извършените инвестиции за повишаване на мощността.

Настояваме категорично за:

  • Публично обяснение от ръководствата на БЕХ и  АЕЦ “Козлодуй”;

  • Установяване на отговорността на ръководствата на БЕХ и  АЕЦ “Козлодуй”;

  • Пълна прозрачност както относно обстоятелствата, довели до инцидента и повторението му, така и относно действията, които ще бъдат предприети;

  • Възкикват основателни въпроси относно качеството на извършения ремонт, възлагането и изпълнението на поръчките, както и за цялостното техническо състояние на блока;

  • Подобни събития водят не само до икономически загуби, но и до създаване на съмнения в обществото относно компетентността на управлението на ядрената енергетика у нас;

  • Единственият изход от създалата се ситуация ще бъде демонстрацията на пълна прозрачност и безпрекословен професионализъм.

Служителите на централата са компетентни специалисти. Призоваваме ръководителите им да бъдат на тяхната висота!

България може да развива модерна и безопасна ядрена енергетика в полза на цялото общество!"

