От 1 януари! Изненада за педагогическите специалисти

От 1 януари заплатите на педагогическите специалисти ще бъдат увеличени с 5%

Социалните партньори подписаха новия Колективен трудов договор – логично продължение на добрия социален диалог, започнал още през далечната 1992 г. с първия Национален КТД между МОН и Учителски синдикат "Подкрепа“.



Договорът запазва всички досегашни придобивки и добавя нови за страните по него.



Към момента няма промяна в работните заплати, тъй като все още няма приет държавен бюджет.



След обнародването на удължителния закон за държавния бюджет и подписване на анекс:



Заплатите на педагогическите специалисти ще бъдат увеличени с 5% от 1.01.2026 г.



Минималната работна заплата ще нарасне с 10% от 1.01.2026 г.



Новите учителски заплати ще станат факт с подписването на анекса.

