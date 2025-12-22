В Би Ти Ви скочиха! Цялата истина за Цънцарова и Йочев

bTV излезе с официална позиция за сагата "Цънцарова" и заяви: Разделят се! Причината - тя нееднократно е нарушила редица редакционни политики и принципи.

"За да се разсеят всички неверни твърдения и спекулации в общественото пространство, bTV се чувства длъжна да изложи всички факти относно ситуацията", казват от телевизията и допълват:

"През последните няколко месеца Мария Цънцарова нееднократно наруши редица редакционни политики и принципи:

Мария Цънцарова многократно си позволи в ефир да изразява политическите си предпочитания , което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Един от примерите за това беше появата в ефир с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания. Според вътрешните ни правила лицата на водещи формати носят специфична отговорност да подпомагат балансирането на ангажиментите към свободата на изразяване и безпристрастността.

Мария Цънцарова си позволи в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител , че влияе на редакционното съдържание, което е негово право, прерогатив и задължение, а именно да осигури представянето на всички гледни точки.

Мария Цънцарова взе сама решение да удължи интервю на гост в сутрешния блок с над 15 минути, поради което емисия “Новини” не бе излъчена в заложеното програмно време , с което направи грубо нарушение на вътрешните правила за работа на медията.

Въпреки тези безпрецедентни нарушения на Стандартите за редакционна работа на CME за безпристрастност, равна отдалеченост от всички политически партии, към които всички журналисти на медията трябва да се придържат, ръководството на bTV взе решение да проведе конструктивен диалог с нея, като ѝ предложи друго предаване в праймтайма на телевизията.

В рамките на тези дискусии в петък бяха обсъдени множество нови възможности за професионална реализация на Мария Цънцарова в праймтайма на медията: Изцяло нов и разширен обхват на предаването “Защо? , в рамките на който водещият да има възможност да поставя критични въпроси не само към изпълнителната власт, но и към представители на всички власти и институции в страната в праймтайма на телевизията с цел представяне на всички гледни точки - основна мисия и цел на bTV; В допълнение, плановете на bTV включваха и създаването на собствен дигитален подкаст , с който медията да достигне до нова аудитория и който да бъде воден именно от Цънцарова. Разговорите за планираното надграждане на основните публицистични предавания на bTV с журналисти от редакцията, сред които и Мария Цънцарова, бяха проведени на фона на безпрецедентно разпространение на слухове и неверни твърдения, вкл. от трибуната на Народното събрание, за уволнение на Цънцарова и друг знаков журналист на медията - Златимир Йочев, който е в планирана от месеци коледна ваканция извън страната.

Мария Цънцарова помоли за отсрочка и медията уважи нейното решение. Междувременно bTV взе решение да ѝ предложи още един вариант, отново свързан с актуално предаване в най-гледаното време.

