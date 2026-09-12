В Би Ти Ви скочиха! Цялата истина за Цънцарова и Йочев
Официална позиция на медията за скандала
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Официална позиция на медията за скандала
Ето каква е ситуацията при Златимчир Йочев
Състезания без публика не е същото. Трябва да има стимул, ръкопляскания, да се притесниш малко, коментира председателят на БОК
София. "Частно подслушване може да има, но това е само хипотеза". Това коментира вицепремиерът Цветлин Йовчев пред БНТ. По думите на МВР шефа на лице...