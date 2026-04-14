Пълна промяна в университетите! Един документ отива в историята

Студентските книжки - символът на студентския живот, с който поколения българи легитимираха правата си и трепереха над нанесените оценки, са на път да изчезнат завинаги. От 1 септември 2026 г. българското висше образование официално преминава в изцяло нов дигитален режим, разкриват промени в държавната наредба.

Книжката на хартия вече ще бъде само „екстра“ – тя ще се издава единствено по решение на академичните съвети. Всичко останало се мести в мрежата, съобщава "Телеграф".

Промените имат за цел да изкарат университетите от „ерата на хартията“ и да ги вкарат в 21-ви век. Вече няма да е нужно да чакате на опашки за уверения и академични справки – те ще се издават, водят и съхраняват в електронен вид.

„Настоящата уредба с хартиен носител и саморъчен подпис само пречеше на модерното образование. Сега електронните данни стават приоритет“, се посочва в мотивите на предложението.

Дори и легендарните „Главни книги“ на факултетите, които се съхраняват с десетилетия, преминават изцяло в електронен регистър. Университетите ще имат право да пазят хартиен архив само ако преценят, че искат да дублират системата. Въвеждат се и нови правила за дубликатите на дипломи – те ще се издават по модерен образец, независимо кога сте завършили.

