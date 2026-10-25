Експерти алармират: С колко поскъпват новите коли

Подготвяният от години стандарт Евро 7 най-накрая влиза в сила на 29 ноември 2026 г. Този път екологичната летва не просто се вдига, а тотално променя правилата на играта. Акцентът вече не пада единствено върху онова, което излиза от ауспуха, а върху цялостния екологичен отпечатък на превозното средство.

Какво се променя?

За първи път в историята ще се контролират частиците, отделяни от износването на спирачните дискове и гумите. По-строгите изисквания към електрическите коли (едва 3 мг/км прах от спирачки) са съобразени с това, че те разчитат на регенеративно спиране. Същевременно, производителите ще трябва да предоставят официална гаранция за живота на батериите си – минимум 80% капацитет след 5 години.

Тестовете за одобрение на новите коли също се доближават максимално до реалността – със студени стартове, градско шофиране и изпитвания на различни височини.

Колко ще ни струва?

Всички тези технологични иновации и нови филтри ще оскъпят новите автомобили. Въпросът е с колко? Докато Европейската комисия отчита само преките производствени разходи и очаква скромно увеличение от 180 до 450 евро на бройка, от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) алармират за съвсем друга реалност. Според техните изчисления, предвид нужните инвестиции и нови технологии, новите коли с бензинов и дизелов двигател могат да поскъпнат със средно 2000 евро.