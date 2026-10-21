HONGQI ще представи нов модел на Asia Motor Show

Най-престижната и луксозна марка автомобили в Китай - HONGQI (Хонгчи), която стъпи в България този месец с вносител ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ АД, част от групата на Авто Юнион EАД, ще е сред най-интригуващите и любопитни участници на Asia Motor Show от 22 до 26 октомври в Интер Експо Център – София, като ще се включи и с една премиера.

Четири модела и една премиера

Най-новата марка на българския пазар, която направи своя дебют през първата половина на октомври, ще представи на изложението за първи път SUV-то - HS5. На място ще са всички налични за България модели - на този етап общо четири на брой. Това ще е първото събитие в София, на което абсолютно всички налични модели на HONGQI ще бъдат широко достъпни, а някои от тях ще са на разположение и за пробно шофиране в тест-драйв зоната.

Експозицията ще даде възможност на посетителите да се запознаят отблизо с материалите, оборудването, технологиите и вниманието към детайла, които изграждат идентичността на HONGQI. Всеки от четирите модела, които ще присъстват на щанда на марката на Asia Motor Show, осигурява висока степен на комфорт, лукс, сигурност и качествени технологии. Всички те ще се предлагат на специални цени и при специални условия за покупка.

Посетителите на Asia Motor Show ще могат да се запознаят с моделите отблизо, да получат лична консултация и индивидуални предложения от екипа на HONGQI.

Ето и всички модели на марката, които ще бъдат показани на Asia Motor Show:

● HS5 - SUV с просторен и луксозен интериор и кожен салон, панорамен покрив и богато технологично и асистиращо оборудване. Той е с 2.0-литров турбобензинов двигател със 241 к.с., 8-степенен автоматик и AWD, като ускорява от 0 до 100 км/ч за 7.6 секунди.

● H9 - флагманският седан на марката, отличаващ се с внушително присъствие, елегантен интериор и внимание към всеки детайл, с 4-местен луксозен салон и изключително богато оборудване, включващо Nappa кожа, масаж, вентилация и подгряване на седалките, въздушно окачване и Bose аудиосистема. Моделът е с 3.0-литров V6 двигател със 322 к.с., 445 Нм, 8-степенен автоматик и AWD, като ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунди, а максималната скорост е 245 км/ч;

● H5 - елегантен бизнес седан, който съчетава просторен интериор, премиум усещане и богато оборудване, включително панорамен покрив, кожен салон, 12,3-инчово дигитално табло и Dynaudio аудиосистема. Моделът е 2.0-литров турбобензинов двигател със 224 к.с., 340 Нм и 8-степенен автоматик, като ускорява 0–100 км/ч за 7,8 секунди при разход от 6,6 л/100 км;

● HS3 - компактен SUV с модерен дизайн, просторен интериор и богато оборудване, насочен към клиенти, които търсят комфорт и технологии в по-компактен формат. Моделът предлага динамично поведение, съвременни системи за безопасност и асистенция, както и премиум усещане, характерно за марката. HS3 е интересна алтернатива в сегмента на градските SUV модели, съчетавайки атрактивна визия, практичност и добро ниво на оборудване

HONGQI HS3 - в голямата томбола на Asia Motor Show

HONGQI ще се включи и в една от най-очакваните от посетителите на изложението инициативи – томболата за чисто нов автомобил, организирана от Asia Motor Show. Марката предоставя един от общо петте автомобила - HS3, измежду които един посетител-късметлия ще може да избере своята награда.