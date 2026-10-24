Търговско чудо в наш град. Финансова инжекция и стотици работни места

Изграждането на XOPark Stara Zagora започна със символична първа копка. Инвестицията в търговския парк възлиза на близо 20 млн. евро, а проектът предвижда 26 търговски обекта и 560 паркоместа.

Комплексът ще бъде разположен на кръстовището на бул. „Калояновско шосе“ и ул. „Анастасия Тошева“ в Стара Загора. Очаква се да отвори врати през есента на 2027 г. и да създаде между 150 и 200 работни места.

Проектът се реализира от „Тринити Кепитъл“ и е седмият в националната верига търговски паркове XOPark.

Какво ще включва търговският парк

В комплекса ще бъдат представени магазини за хранителни стоки, мода, обувки, спортни и детски стоки, техника, обзавеждане, продукти за дома, както и стоки и услуги в категориите здраве и красота.

Сред основните обекти ще бъде първият супермаркет на „Фантастико“ в Стара Загора в този търговски формат. Магазинът ще разполага с площ над 4000 кв. м и ще предлага повече от 20 000 артикула.

Проектът предвижда още зарядни станции за електромобили, детска площадка и зони за срещи и отдих.

Част от комплекса ще бъде и т.нар. Агора – пространство за социални контакти, събития и инициативи. Концепцията предвижда възможности за участие на местни предприемачи и малки производители, които да представят своите продукти и услуги.

Теренът е придобит през 2025 г.

По данни на инвеститора теренът е бил приватизиран през 2007 г., а „Тринити Кепитъл“ го е придобило през 2025 г. Според компанията през този период на имота не са правени инвестиции.

„XOPark Stara Zagora“ е определян от дружеството като най-големия му проект извън София. Реализацията му ще добави нова търговска площ към инфраструктурата на града, като мащабът на инвестицията и броят на обектите го позиционират сред значимите нови търговски проекти в региона.

Очакваното откриване през есента на 2027 г. ще зависи от напредъка на строителството и подготовката на търговските площи за работа.