Посочиха огромен риск при електрическите коли

Електромобилите, оборудвани с множество сензори и свързани с интернет, крият редица рискове и събират лични данни, е мнението на доц. д-р Метин Мутлу Айдин, преподавател в Катедрата по транспорт към Факултета по инженерство на Университета „Ондокуз Майс“ (OMÜ) и член на Турското сдружение за интелигентни транспортни системи, цитиран от агенция ИХА.

Многобройните камери, микрофони, сензори и интернет връзките в електрическите превозни средства поставят на дневен ред капацитета им за събиране и предаване на данни, заяви Айдън, коментирайки, че електрическите автомобили вече не са просто транспортно средство, предаде БТА.

Темата стана актуална в общественото пространство Турция, след като генералният директор на големия турски авиационен производител „Тюсаш“ (ТUSAŞ Motor Sanayii) Махмут Фарук Акшит обяви, че чуждестранни електрически превозни средства не се допускат на територията на предприятия от отбранителната промишленост.

Айдън посочи, че благодарение на технологиите, с които разполагат, електромобилите притежават характеристики, сходни с тези на автономните превозни средства, допълва агенцията.

„Електрическите превозни средства се развиват пред нас като технологии, разработени да заменят автомобилите с фосилни горива. Покрай електрическата им инфраструктура в тях са интегрирани изключително сериозни технологични сензори, камери, интернет инфраструктура и процесори. Затова можем да кажем, че те вече са се превърнали в интелигентни превозни средства“, коментира Айдън.

Отбелязвайки, че в много аспекти електрическите превозни средства работят със същата концепция като автономните, Айдън коментира, че те са в състояние да правят видео и аудиозаписи, да получават и изпращат данни през интернет и да предават информацията, получена от сензорите.

„Честно казано, в наши дни тези превозни средства служат като подвижен компютър. Те могат да изпълняват задачите на един компютър почти по абсолютно същия начин“, коментира ученият.

Неговото основно предупреждение е, че е важно потребителите да са информирани за какви цели се обработват и с кого се споделят техните изображения, звук и информация при употребата на автомобила. Заявявайки, че въпросът със сигурността на данните трябва да се вземе предвид, особено при автомобили от чуждестранен произход, Айдън каза: „Без да осъзнавате, всякакъв вид ваши данни, изображения, звук и характеристики на поведение в автомобила могат да бъдат директно предадени на разработчика. А това може да бъде сериозен източник на данни за производителя“.

Той каза, че технологиите, с които разполагат автомобилите, трябва да се оценяват и с оглед на сигурността на критичните съоръжения. Айдън изрази мнение, че достъпът до производствени съоръжения на отбранителната промишленост и съоръжения със стратегическо значение може да създаде риск.

„Редица лични, специални и класифицирани данни, за които е предвидено да останат тайна, могат лесно да бъдат доставени до съответните звена в чужбина и това, разбира се, може да доведе до сериозни рискове и последици за нас в отбранителната промишленост или в механизмите за вземане на решения в критичните точки на страната ни“, цитира още от неговия коментар ИХА.