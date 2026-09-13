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Огромен пожар край Сопот

Огромен пожар край Сопот

Най-големият пожар досега от началото на годината се е запалил край Сопот, в близост до селата Анево, Каравелово и Московец. Първоначално пламъците въ...

09 август | 8:06
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