Огромен скандал дебне млада звезда на родния футбол!

Има силни спекулации, че Светослав Вуцов е един от футболистите, които са замесени в нелегални залози в родния футбол, научи Lupa.bg!

В списъка фигурират близо 50 души - треньори и играчи от първите две нива на футбола ни, като за това разгласи БФС на своя пресконференция през септември.

След това случаят се потули и имената не бяха изнесени в пространството, а уж прокуратурата се е заела със случая. Президентът на централата Георги Иванов и един от тогавашните директори - Добрин Гьонов, споделиха, че не е нужно сега да бъдат спирани правата им и да ги лишават от правото да упражняват професията си.

Едно от имената,около които има спекулации, е това на стража на Левски и син на Велислав Вуцов - Светослав Вуцов.

Наскоро в свой подкаст един от юношите на "сините" - Николай Петров - Нико, няколко пъти призова да се оповестят имената на провинилите се и защо те продължават да бъдат укривани.

В опитите името на Вуцов - младши да бъде извадено и неопетнено са били и тези прословути срещи в БФС, които според първоначалната информация са, че стражът не иска да играе в националния отбор.

За това красноречиво говорят и бездействията и мълчанието на бащата на вратаря на Левски - Велислав Вуцов, който също има свой подкаст.

Ще бъде много жалко, ако този талантлив вратар бъде вкаран в подобен скандал, какъв в момента гърми с пълна сила в съседна Турция.

