Огромен пожар в МОЛ! Стотици бягаха

В неделя, 5 април, в търговски център „Гигант“ на главна улица в руския анклав Калининград избухна голям пожар, който принуди около 140 души да се евакуират. Пламъците обхванаха между 1 000 и 1 500 квадратни метра, бързо достигайки фасадата и няколко етажа на сградата, а също така засегнаха и близко паркирани автомобили, съобщи TVP World.

Пожарът започна в неделя, 5 април, в мол „Гигант“. Видеоклипове, споделяни в социалните мрежи, показват хора, които напускат сградата по стълбищата — някои носят деца — докато от търговския център се издига гъст дим. Пламъците се разпространиха по външната облицовка и няколко етажа, което усложни оперативните действия по евакуация и гасене.

В борбата с огъня са участвали 75 пожарникари с 15 превозни средства, според съобщение на руското Министерство на извънредните ситуации. Пожарът е обхванал между 1 000 и 1 500 кв.м., а разпространението му е подпомогнато от горими материали в мола, което затрудни гасенето.

Пламъците достигнаха до паркирани наблизо автомобили. Няколко души са получили наранявания: сред пострадалите е служител на магазина със счупен крак и клиент, лекуван за отравяне с въглероден окис. Губернаторът на Калининградска област Алексей Беспрозваних заяви, че към момента няма потвърдени смъртни случаи.

Причината за пожара все още не е установена. Официални органи и служители на разследването ще работят за изясняване на причините и обхвата на щетите, като информацията се очаква да бъде публикувана от компетентните служби.

