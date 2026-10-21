Ето ги най-добрите нови коли за млади шофьори

Експерти са съставили класация на най-добрите нови автомобили за начинаещи шофьори през 2026 г. Изборът е взел предвид резултатите от краш тестовете, системите за подпомагане на водача, включени в стандартните нива на оборудване, цената на автомобила и потенциалните разходи за застраховка.

Хонда Сивик

Honda Civic зае първото място, като авторите на класацията го посочват като най-балансирания вариант за първи автомобил. Моделът получи наградата „Top Safety Pick“ от Застрахователния институт за безопасност по пътищата (IIHS).

Базовата версия разполага с 2-литров двигател, генериращ 150 к.с., и задвижване на предните колела. Цената в САЩ започва от малко над 25 000 долара. По-високите нива на оборудване предлагат също наблюдение на мъртвата зона и предупреждение за напречен трафик отзад.

Тойота Корола

Toyota Corolla зае второ място в класацията. Едно от основните предимства на модела остава репутацията му на надежден и сравнително евтин автомобил за експлоатация.

Базовата версия получи системата Toyota Safety Sense със системи за предупреждение за сблъсък и напускане на лентата, както и адаптивен круиз контрол. През моделната 2026 година системата за наблюдение на мъртвата зона стана стандартна в цялата гама.

Бензиновата версия е оборудвана с двигател със 169 конски сили. Предлага се и хибридна версия, чийто разход на гориво може да бъде особено привлекателен за тези, които често шофират в града.

Мазда 3

Mazda3 зае трето място. Както седанът, така и хечбекът получиха най-високото отличие на IIHS - Top Safety Pick+.

Едно от предимствата на модела е богатият набор от стандартни системи за безопасност. Автомобилът е оборудван с автоматично аварийно спиране, адаптивен круиз контрол, асистент за поддържане на лентата на движение, система за следене на мъртвата зона, система за предупреждение за напречен трафик отзад и система за следене на вниманието на водача.

Базовата Mazda3 е оборудвана с двигател със 186 к.с., а задвижване на всички колела се предлага за определени нива на оборудване.

Моделът може да се похвали и с прецизно управление и предвидимо поведение на пътя. Според източника, остатъчната му стойност е под средното ниво в този сегмент.

Нисан Сентра

Обновеният Nissan Sentra е един от най-достъпните автомобили в списъка. Моделът от ново поколение започва от 22 600 долара в САЩ.

Sentra 2026 получи наградата IIHS Top Safety Pick+. Тя е оборудвана със система за предупреждение за челен сблъсък и ProPilot Assist, която помага за управление на дистанцията, ускорението, спирането и поддържането на лентата.

Под капака остава 2-литров двигател, произвеждащ 149 к.с. Източникът дори посочва сравнително ниската мощност като предимство за начинаещите шофьори, тъй като колата е проектирана предимно за тихо и предвидимо возене.

Хюндай Елантра

Челната петица се допълва от Hyundai Elantra, с начална цена от около 22 800 долара.

Моделът получи наградата IIHS Top Safety Pick. Стандартното оборудване включва Hyundai SmartSense, система за предотвратяване на сблъсък, асистент за поддържане на лентата и системи за следене на вниманието на водача.

Предлага се и хибридна версия на Elantra, предназначена за шофьори, които ценят икономията на гориво. Експертите обаче посочват прекомерното използване на твърда пластмаса в кабината на автомобила като един от неговите недостатъци.