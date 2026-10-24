Слави Бинев станал баща на 17, остави пет деца сираци

Една от най-изненадващите подробности в биографията на Слави Бинев, който бе застрелян днес, е, че той става баща още като ученик. Бинев признава, че първото му дете се появява на бял свят, когато е едва на 17 години. По това време той учи в елитната софийска Френска гимназия.

Става дума за първородната му дъщеря Мартина, чието раждане по думите му предизвикало истинска сензация в ученическата среда. Макар впоследствие да изгражда образ на семеен мъж, Бинев не крие, че личният му живот в младостта далеч не е бил традиционен.

След Мартина се ражда и втората му дъщеря Мирослава, но от друга жена. Така още преди брака си с Мария бъдещият бизнесмен вече има две деца от две различни отношения.

Самият той не се опитва да прикрие тази част от биографията си. Напротив - години по-късно я коментира с характерното си чувство за хумор и признава, че любовният му живот като млад е бил доста по-сложен, отколкото предполага официалният му семеен образ.

Въпреки че има деца от три жени, Слави Бинев е сключвал брак само веднъж – със съпругата си Мария. Тя е жената, с която създава останалата част от голямото си семейство.

От брака им се раждат Калоян, Елена и Виктория. Така Бинев има общо пет деца – четири дъщери и един син.

В публичните си изяви той не поставя разделителна линия между децата от различните си връзки. Представя всички като част от едно голямо семейство и неведнъж подчертава, че ги обича еднакво.

Около личния живот на бизнесмена през годините неизбежно възникват въпроси за предишните му отношения. Но докато той публично потвърждава, че две от децата му са от други жени, самоличността на техните майки и подробностите около раздялата им не са документирани.

Историята на запознанството между Слави Бинев и съпругата му Мария също е необичайна, пише "Лупа.бг".

Двамата се срещат покрай свободните двубои, които Бинев организира в годините, когато е активно свързан с бойните спортове. Мария също има спортно минало – занимавала се е с художествена гимнастика.

В свои интервюта Бинев разказва за привличането между тях, което постепенно прераства в дългогодишен брак.

Той описва Мария като силна и твърда жена, която успява да се справя със сложния му характер. Не крие и че отношенията им са преминали през редица изпитания.

В интервю, цитирано от „България Днес“, Бинев казва, че съпругата му е приела неговите странности и че любовта им е издържала множество проверки през годините.

Той обаче не разкрива публично всички подробности за тези изпитания. Дали става дума за трудности около бизнеса, напрежение заради публичната му кариера или чисто семейни проблеми, остава въпрос на предположения.

Сред петимата наследници Калоян е единственият син на Слави Бинев. Той избира именно спорта, с който баща му става известен още преди навлизането си в бизнеса и политиката – таекуондото.

Калоян достига до европейска титла, а успехите му го поставят сред разпознаваемите български състезатели в бойните спортове.

Това обаче означава и че израства под сериозни очаквания. Да бъдеш син на известен състезател и влиятелен ръководител в същия спорт неминуемо поставя допълнителна тежест върху спортната кариера.

Елена Бинева – любов с мъж от Узбекистан, дете и нов живот в Испания

Една от най-популярните дъщери на Слави Бинев е Елена, която години наред е сред познатите лица на българската художествена гимнастика.

След прекратяването на спортната си кариера тя се насочва към модата и предприемачеството. Именно професионалните ѝ планове я отвеждат в Хонконг, където среща бъдещия си партньор Алан Аланович, родом от Узбекистан.

През 2025 година Елена става майка, а през юни 2026 година списание EVA публикува материал за семейството ѝ и малката им дъщеря Белла.

Елена и Алан са напуснали България приблизително две седмици преди убийството на баща ѝ и са се установили в Барселона заедно с детето си.

Решението за преместването е свързано с бизнес начинания на двойката, които не са постигнали очаквания успех в София.

Така трагедията застига семейство Биневи в момент, когато една от дъщерите му вече е започнала нов етап от живота си далеч от България.

Мартина, Мирослава и Виктория – по-малко известните наследници

Първородната Мартина заема особено място в историята на Бинев, защото именно с нейното раждане той става баща на 17 години.

В свое старо интервю бизнесменът разказва, че тя живее в Германия заедно с дъщеря си Ния.

Мирослава, втората му дъщеря от предишна връзка, също се занимава с художествена гимнастика. Името ѝ присъства в семейните биографии на бизнесмена, макар тя да остава значително по-далеч от медийния шум около баща си.

За най-малката дъщеря Виктория публичната информация е по-ограничена. Тя също е сред трите деца от брака на Слави и Мария.

През годините бизнесменът неведнъж демонстрира гордост от голямото си семейство. Той е носел снимки на близките си със себе си и е поставял семейните отношения сред най-важните си ценности.

Животът на Слави Бинев винаги е съчетавал на пръв поглед противоположни светове. От една страна са бойните спортове, силовите години на прехода, шумният нощен бизнес, конфликтите с известни фигури и политическите му амбиции.

От другата остават съпругата Мария, петте деца, внуците и любовните истории, за които самият той понякога говори с изненадваща откровеност.

Най-пикантната подробност от личния му живот всъщност не е непотвърден слух, а собственото му признание: той става баща едва на 17 години, има две дъщери от две различни жени, а впоследствие създава още три деца със съпругата си.

На 24 октомври 2026 година животът му приключва трагично след стрелба в дома му в София. Разследването трябва да установи точните обстоятелства и отговорността за престъплението.

А отвъд криминалните хроники остават историите на хората от най-близкия му кръг – петте му деца и жената, с която прекарва голяма част от живота си.