Тревога в Европа! Хиляди може да останат без работа

Европа е изправена пред опасност от мащабна индустриална криза, ако Брюксел не затегне спешно правилата за произход на автомобилите. За това алармира Кристоф Перила, главен изпълнителен директор на френския гигант за автомобилни компоненти Valeo. Според него, ако не се предприемат мерки, до 150 завода на Стария континент са застрашени от закриване.

Всеки процент е от значение: 75 000 работни места на карта

Перила призовава Европейската комисия да увеличи минималния дял на европейска стойност в новите автомобили от 70% на 75% в рамките на предстоящия Закон за индустриално ускоряване. Този праг определя достъпа до държавни субсидии и данъчни облекчения. Сметката на Valeo показва, че всеки процентен пункт се равнява на 15 000 работни места - разликата между 70% и 75% означава спасяването на 75 000 позиции.

От компанията настояват изчисленията да отразяват реално произведените компоненти в ЕС, а не просто финалното сглобяване. В момента производителите могат да внасят ключови елементи като батерии, електромотори и електроника, да ги сглобяват в Европа и пак да ползват държавни помощи, генерирайки минимална икономическа стойност за региона.

Трусът в автомобилния сектор

Предупреждението идва на фона на дълбоки сътресения в бранша:

Volkswagen и Mercedes провеждат мащабни преструктурирания.

BMW стартира програми за съкращения чрез доброволно напускане.

Bosch планира да съкрати 22 000 служители до 2030 г.

Синдикатите настояват субсидиите за покупка на електромобили да се обвържат стриктно с етикета „Made in EU“.

Дълбоката причина за кризата

Китайската офанзива е само част от проблема. Високите цени на енергията и преходът към електромобилност - където са нужни много по-малко механични части - улавят традиционните производители в капан. Освен това новите работни места в сферата на батериите и софтуера не се разкриват в същите региони, където се съкращават хора.

Иронията е очевидна: след като десетилетия наред западните марки изнасяха производството си на Изток за по-високи печалби, днес Азия ползва същата стратегия, но с технологично предимство при батериите. Изграждането на разрушените вериги за доставки в Европа обаче ще бъде много по-бавно и трудно.