Сбогом на микровълновата. Нов уред превзема кухните

Микровълновата фурна, която десетилетия наред беше неизменна част от почти всяка модерна кухня, постепенно се сдобива със сериозен конкурент. Все повече домакинства преосмислят необходимостта от традиционния уред и се насочват към ново поколение комбинирани минифурни. Те обещават не само да затоплят храната, но и да я приготвят по различни начини, без да се налага използването на няколко отделни устройства. За новата тенденция съобщава специализираното издание The Coolist, което разглежда предимствата и недостатъците на алтернативата.

Какъв е новият фаворит в кухнята

Става дума за комбинираните мултифурни, които съчетават различни технологии за приготвяне на храна в един корпус. В зависимост от конкретния модел те могат да изпълняват функциите на микровълнова фурна, конвекционна печка, еър фрайър, грил и дори уред за готвене на пара.

Основната идея е проста - вместо няколко различни машини, които заемат място върху кухненския плот, домакинството разполага с едно многофункционално устройство. Не всички комбинирани фурни обаче имат микровълнов режим или възможност за готвене на пара, затова функциите трябва да се проверяват внимателно преди покупката.

Технологията позволява различен подход към приготвянето на храната. Горещият въздух осигурява хрупкава коричка, парата помага за запазване на влагата, а микровълновият режим, когато присъства, позволява бързо затопляне.

Защо микровълновата губи позиции

Макар да е изключително удобна, обикновената микровълнова фурна има няколко добре познати недостатъка. Понякога храната се затопля неравномерно, като отделни части остават студени, докато други вече са прекалено горещи.

Освен това някои продукти губят приятната си текстура. Хлябът може да стане жилав, пържените картофи омекват, а пицата често губи хрупкавата си коричка.

Именно тук комбинираните фурни имат предимство. Благодарение на циркулацията на горещ въздух пицата може отново да стане хрупкава, а функцията за пара позволява оризът или пастата от предишния ден да се затоплят, без да изсъхват прекомерно.

Има и друга причина за промяната

Според The Coolist кухненските дизайнери също започват да преосмислят мястото на традиционните микровълнови фурни. Особено неудобни се оказват някои големи модели, монтирани над готварските плотове, които могат да затрудняват достъпа и да ограничават пространството.

Комбинираните устройства предлагат възможност за по-гъвкаво оборудване на кухнята. Вместо да се предвижда отделно място за микровълнова, минифурна и еър фрайър, може да се използва един уред, стига размерите и възможностите му да отговарят на нуждите на семейството.

Това обаче не означава непременно, че новата техника заема по-малко пространство от обикновената микровълнова. Някои многофункционални модели са сравнително обемисти и изискват достатъчно свободно място за вентилация.

Големият недостатък на новия уред

Въпреки предимствата си комбинираната минифурна не е идеалното решение за всеки дом. Основният проблем е цената, която при по-усъвършенстваните модели може да достигне няколкостотин долара.

Освен това обикновеното затопляне на храна често отнема повече време, особено когато се използва конвекция вместо микровълни. Ако човек иска единствено да стопли чаша мляко, да размрази продукт или да приготви пуканки, традиционната микровълнова остава изключително удобна.

Има и още една важна подробност. По-големият брой функции невинаги означава по-ниска консумация на електроенергия. Разходът зависи от конкретния модел, количеството храна и избрания режим.

Опасна ли е всъщност микровълновата

Една от причините някои потребители да се отказват от микровълновите фурни са разпространените опасения за въздействието на електромагнитното излъчване. Според Американската агенция по храните и лекарствата FDA обаче уредите, които отговарят на установените стандарти и се използват съгласно инструкциите, са безопасни.

Микровълните представляват нейонизиращо електромагнитно излъчване. Те не правят храната радиоактивна, а нейното затопляне чрез този метод не я превръща в опасна за здравето.

Следователно популярността на новите комбинирани фурни не се дължи на доказан здравословен риск от старите уреди. Основните причини са желанието за повече възможности, по-добри резултати при определени храни и по-функционално организиране на кухнята.

Трябва ли да изхвърлим старата микровълнова

Специалистите не препоръчват прибързана смяна само заради новата тенденция. Ако микровълновата се използва предимно за затопляне на напитки, готови ястия и бързо размразяване, тя продължава да върши отлична работа.

За хората, които обичат да готвят, но нямат достатъчно място за няколко кухненски уреда, комбинираната минифурна може да бъде далеч по-привлекателен избор. Тя дава възможност за печене, запичане, претопляне и при някои модели готвене на пара, без да се включва голямата фурна.

Засега микровълновата съвсем не е на път да изчезне от домовете. Но новото поколение многофункционални уреди вече предлага алтернатива, която може постепенно да промени начина, по който оборудваме и използваме кухните си.