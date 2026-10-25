Три зодии удрят джакпота. Богатство и успех идват с едно условие

Три зодии ще имат особено благоприятни възможности за финансов успех през новата седмица. Според астрологичната прогноза на Кейт Роуз Овен, Рак и Козирог могат да очакват положителни промени, свързани с парите и професионалното развитие. Има обаче едно важно условие - да не действат импулсивно и да не се хвърлят в необмислени начинания. Ретроградните Меркурий и Венера насърчават търпението, а Пълнолунието в Телец ще постави акцент върху финансовата сигурност и увереността в собствените възможности.

Овен

За Овните настъпва момент да осъзнаят колко много са постигнали и да престанат да подценяват собствените си способности. Пълнолунието в Телец на 26 октомври ще насочи вниманието им към парите, материалната сигурност и решенията, които са вземали през последните месеци. Вместо да преследват незабавна печалба, е добре да преценят докъде са стигнали от май насам и какво могат да надградят. Най-голямата им печалба през седмицата може да се окаже промяната в мисленето - от постоянно притеснение за оцеляването към увереност, че заслужават по-добър живот.

Рак

Раците могат да попаднат на идея, която впоследствие да им донесе сериозни финансови ползи. На 29 октомври Луната в Близнаци образува благоприятен аспект с Юпитер в Лъв и според астролозите това ще засили интуицията им. Възможно е решението на дълго обмислян проблем да се появи съвсем неочаквано - по време на разговор, в съня им или в момент на вдъхновение. Не бива обаче да бързат с изпълнението. Добре е да записват интересните хрумвания и да обмислят различните възможности, преди да вложат средства или да предприемат важна стъпка.

Козирог

Козирозите са сред големите финансови късметлии на седмицата. На 30 октомври благоприятният аспект между Северния лунен възел във Водолей и ретроградната Венера във Везни обещава възможност за заслужена награда след положени усилия. Тя може да дойде под формата на професионално признание, доходоносно предложение или развитие на проект, в който са вложили много време. Изненадата е, че успехът може да се появи по начин, който не са очаквали. Затова е важно да не отхвърлят новите възможности само защото се различават от първоначалните им планове. Търпението и готовността за промяна ще бъдат най-силните им козове.