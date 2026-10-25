Разтворимо или обикновено кафе? Отговорът на експертите ще ви изненада

Разтворимото кафе отдавна има репутацията на по-некачествен заместител на прясно приготвената напитка, но научните данни показват една доста по-различна картина. То съдържа ценни антиоксиданти, може да подобрява концентрацията и обикновено доставя по-малко кофеин от свареното кафе. Съществуват обаче и някои особености, които не бива да бъдат пренебрегвани, особено при ежедневна консумация. Американското здравно издание „Хелт“ представя подробен анализ на ползите и рисковете от разтворимото кафе, подготвен от регистрирания диетолог Челси Рей Буржоа и прегледан от специалист по хранене.

Оказва се, че разтворимото кафе има много полезни вещества

Една от най-разпространените заблуди е, че разтворимото кафе представлява силно преработен продукт, от който почти нищо полезно не е останало. Всъщност то се произвежда от истинско кафе, което първо се приготвя като напитка, а след това водата се отстранява чрез специална технология.

Получените гранули запазват редица естествени съединения от кафените зърна. Сред тях са антиоксиданти, които участват в защитата на клетките от окислителни увреждания.

Според специалистите, цитирани от „Хелт“, както разтворимото, така и обикновеното кафе съдържат вещества, които могат да имат благоприятно въздействие върху обмяната на веществата, мозъчната дейност и възпалителните процеси.

Особено внимание привлича хлорогеновата киселина - естествено съединение в кафените зърна, което се изследва заради потенциалната му роля в регулирането на кръвната захар и метаболитното здраве.

Наблюдателни проучвания установяват връзка между консумацията на кафе и по-ниската честота на някои заболявания. Това обаче не означава, че напитката сама по себе си ги предотвратява или лекува.

62 срещу 92 милиграма. Важната разлика в кофеина

Едно от най-съществените предимства на разтворимото кафе е, че обикновено съдържа по-малко кофеин.

По данни, представени от „Хелт“, една чаша разтворимо кафе доставя приблизително 62 милиграма кофеин, докато същото количество традиционно сварено кафе съдържа около 92 милиграма.

Разликата не е незначителна, особено за хората, които изпиват по няколко чаши дневно. Кофеинът е естествен стимулант, който действа върху централната нервна система и временно намалява усещането за сънливост.

Той може да повишава бдителността, да подобрява вниманието и да подпомага изпълнението на задачи, изискващи концентрация. При някои хора се наблюдава и краткотрайно подобрение на настроението.

Посочените стойности обаче са ориентировъчни. Количеството кофеин зависи от марката, използваната доза, сорта кафе и големината на чашата. Например канадските здравни власти посочват диапазон от 76 до 106 милиграма кофеин за чаша разтворимо кафе от 237 милилитра.

Две технологии, които променят вкуса

Не всички разтворими кафета се произвеждат по един и същи начин. В индустрията се използват два основни метода, които влияят върху аромата, структурата и част от съставките на готовия продукт.

Първият е сушене чрез разпръскване. При него предварително приготвеното кафе се превръща във фини капчици, които преминават през поток от горещ въздух. Водата бързо се изпарява и остава сух кафеен прах.

Методът е ефективен и широко използван, но високата температура може да доведе до загуба на част от летливите ароматни вещества. Затова някои продукти имат по-слаб аромат от прясно приготвеното кафе.

Вторият метод е сушене чрез замразяване, известно още като лиофилизация. Кафеният екстракт първо се замразява, а след това водата се отстранява при понижено налягане.

Това е по-щадяща технология, която може да запази по-добре определени ароматни и биологично активни съединения. Качеството на крайния продукт обаче зависи и от използваните зърна, изпичането и условията на производство.

Една съставка предизвиква въпроси

В анализа на „Хелт“ е обърнато специално внимание на акриламида - химично вещество, което се образува при обработката на някои храни при високи температури.

То присъства не само в кафето, но и в пържените картофи, чипса, препечения хляб, бисквитите и други печени продукти.

Някои изследвания установяват по-високи концентрации на акриламид в разтворимото кафе, отколкото в обикновеното. Това е причината специалистите да следят съдържанието му в различните видове храни.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предупреждава, че акриламидът в храната потенциално повишава риска от рак. Основание за оценката са предимно експерименти с животни, докато доказателствата за подобен ефект при хората остават ограничени и нееднозначни.

Важно е да се уточни, че наличието на акриламид не означава, че всяка чаша разтворимо кафе е опасна или че напитката причинява рак.

Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация не класифицира пиенето на кафе като доказано канцерогенно за хората. Оценката на риска трябва да отчита количеството на веществото, реалния прием и общия хранителен режим.

Колко чаши дневно са допустими

Американската агенция по храните и лекарствата посочва, че за повечето здрави възрастни приемът на до 400 милиграма кофеин дневно обикновено не е свързан с опасни отрицателни ефекти.

Това не означава, че всеки трябва да достига тази граница. Някои хора усещат неприятни симптоми дори след една чаша кафе.

Прекомерният прием на кофеин може да причини сърцебиене, нервност, тревожност, треперене, стомашен дискомфорт и затруднения със съня. Значение имат индивидуалната чувствителност, приеманите лекарства и определени здравословни състояния.

За бременните препоръките са по-строги. Американският колеж по акушерство и гинекология препоръчва приемът на кофеин да остане под 200 милиграма дневно, като в тази стойност се включват всички източници, включително чай, шоколад и други напитки.

Хората с определени сърдечни нарушения, изразена тревожност или проблеми със съня е добре да обсъдят подходящото количество кофеин със своя лекар.

Истинският капан често е захарта, а не кафето

Друг важен въпрос е какъв точно продукт купуваме. Чистото разтворимо кафе и популярните смеси „3 в 1“ не са едно и също.

Докато обикновените кафеени гранули представляват изсушен кафеен екстракт, готовите смеси могат да съдържат значителни количества добавена захар, растителни мазнини, сухи сметани и ароматизанти.

Именно тези добавки могат осезаемо да увеличат калорийността на напитката. При редовна консумация подсладените продукти могат да затруднят контрола върху телесното тегло и кръвната захар.

Диетологът Челси Рей Буржоа съветва да се избират неподсладени разновидности, а млякото и евентуалните подсладители да се добавят отделно. Така човек сам определя какво и колко поставя в чашата си.

При покупката е полезно да се провери списъкът на съставките. Ако на опаковката присъстват захар, глюкозен сироп и други добавки, продуктът вече не е просто кафе.

Кое е по-добро - разтворимото или свареното

По отношение на вкуса прясно приготвеното кафе обикновено има предимство. То запазва повече от естествените ароматни масла, които придават на напитката характерния плътен аромат.

Разтворимото обаче печели по удобство. Приготвя се за секунди, не изисква кафемашина и позволява лесно контролиране на дозата.

Според анализа на „Хелт“ двата вида кафе имат сходни полезни съединения, макар концентрациите им да се различават. Нито един от тях не може да бъде обявен за категорично по-здравословен при всички обстоятелства.

За повечето здрави възрастни умерената консумация на чисто, неподсладено разтворимо кафе може да бъде част от балансираното хранене. По-важни от самия начин на приготвяне остават количеството кофеин, добавената захар и индивидуалната реакция на организма.