Разкриха неочаквана сила на сутрешното кафе! Не е само за събуждане

Сутрешното кафе прави много повече от това да ни събуди и да ни даде енергия за предстоящия ден. Учени установиха, че любимата напитка е свързана и с осезаемо подобряване на настроението, като най-силен е ефектът през първите два часа и половина след събуждането. Още по-любопитно е, че тази зависимост се наблюдава и при хора с различни нива на тревожност, депресивни симптоми и проблеми със съня. Изводите са от изследване на германски и британски учени, публикувано в научното списание „Сайънтифик рипортс“.

Защо първото кафе ни прави по-щастливи

Изследователи от университетите в Билефелд, Германия, и Уорик, Великобритания, проследили как кофеинът влияе върху емоционалното състояние на хората в реалното им ежедневие. За разлика от обичайните лабораторни експерименти, учените искали да установят какво се случва с настроението непосредствено след консумацията на кафе или друга напитка, съдържаща кофеин.

Проучването обхванало общо 236 млади хора, участвали в две отделни изследвания с продължителност съответно 14 и 28 дни. Чрез въпросници, попълвани по няколко пъти дневно, участниците описвали дали са консумирали кофеин и как се чувстват в съответния момент. Така учените събрали над 28 000 отговора, позволяващи да се проследи връзката между напитките и емоционалните промени.

Резултатите показали, че след прием на кофеин участниците по-често съобщавали, че се чувстват щастливи, ентусиазирани и удовлетворени. Най-отчетлива била тази зависимост през първите два часа и половина след събуждането, а не непременно през целия ден.

Интересното е, че подобен ефект се наблюдава не само при кафето, но и при чая и други напитки, съдържащи кофеин.

Какво се случва в мозъка след първата глътка

Обяснението е свързано с действието на кофеина върху нервната система. Един от основните му механизми е блокирането на аденозиновите рецептори в мозъка. Аденозинът участва в регулирането на сънливостта и натрупването на умора през деня, затова ограничаването на действието му води до усещане за по-голяма бодрост.

Професор Ану Реало от Университета на Уорик, която е сред авторите на изследването, обяснява, че кофеинът може да повиши активността на допамина в определени мозъчни области. Този механизъм се свързва както с повишената концентрация, така и с положителните емоции.

Но учените посочват и още едно интересно обяснение. При хората, които редовно пият кафе, част от сутрешното подобрение на настроението може да се дължи на преодоляването на леките симптоми от липсата на кофеин през нощта.

Дори умерените любители на кафето могат да изпитват сънливост, раздразнителност или понижена енергия, които отслабват след първата сутрешна чаша. Освен това самият ритуал на приготвяне и изпиване на любимата напитка може да допринася за положителното усещане.

Изненадващ резултат при хората с тревожност

Една от най-интересните части на изследването е свързана с индивидуалните различия между участниците. Учените проверили дали кофеинът влияе по различен начин в зависимост от обичайното количество консумирано кафе, качеството на съня и наличието на симптоми на тревожност или депресия.

Оказало се, че подобни различия не променят съществено установената връзка между кофеина и положителните емоции. Това изненадало самите изследователи, тъй като кофеинът често се свързва с повишена нервност при по-чувствителните хора.

Резултатът обаче не означава, че кафето лекува депресия или тревожни разстройства. Проучването проследява краткотрайни промени в емоционалното състояние, а не лечебен ефект. Освен това прекомерната употреба на кофеин при някои хора може да усили тревожността, да предизвика сърцебиене или да наруши съня.

Има значение и с кого пием кафето

Учените открили още една любопитна зависимост. Положителната връзка между кофеина и настроението била по-силна, когато участниците се чувствали по-уморени от обичайното. Когато обаче били в компанията на други хора, допълнителният емоционален ефект от кофеина бил по-слаб.

Това подсказва, че настроението ни не зависи само от химическото действие на напитката. Социалната среда, сутрешните навици и очакването за приятен момент също могат да имат значение.

Изследването не доказва, че всяка чаша кафе непременно ще ни направи по-щастливи, защото установява връзка, а не пряка причинно-следствена зависимост. То обаче дава научно обяснение защо толкова много хора свързват сутрешното кафе не само със събуждането, но и с доброто начало на деня.

И може би най-приятният извод е, че за мнозина малкото сутрешно удоволствие има значение не само за енергията, но и за настроението, с което посрещат света.