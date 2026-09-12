Родените в тези месеци притежават рядката дарба да лекуват
Такива хора често стават миротворци, съветници и такива, към които хората се обръщат за разбиране
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Такива хора често стават миротворци, съветници и такива, към които хората се обръщат за разбиране
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