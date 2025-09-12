Проф. Кантарджиев с гореща новина за ковид заразата

Ковид в България има, но далеч от тревожните нива.

През последната седмица в страната са регистрирани 128 нови случая на Ковид-19 – със седем повече от предходната, сочат данни на Националния център по заразни и паразитни болести. От началото на годината заразените са 810, докато за същия период на миналата година броят е бил 9123.

Проф. Тодор Кантарджиев коментира пред БНТ, че подобни числа са очаквани: „Ковид, разбира се ще има, защото коронавирусите винаги причиняват инфекции, като 30% от гърлобола при възрастните винаги е бил ковид отпреди пандемията.“

„Вече е една обикновена инфекция“

Според Кантарджиев вирусът постоянно мутира, но това не е повод за паника. „Ковид ще продължава да има… вече си стана една обикновена инфекция“, подчерта той.

Много хора купуват тестове и се изследват у дома, а при положителен резултат е достатъчно да останат вкъщи и да се лекуват симптоматично. „Като се докаже – да си стоят вкъщи, докато им мине. А то много бързо ще им мине, ако, когато ги заболи гърлото, веднага взимат мерки – знаем ги – лимон и сода. Има и други прекрасни средства за саниране на гърлото и горните дихателни пътища“, добави той.

Професорът отбеляза и липсата на елементарна хигиена в обществото, като призова болните да не кашлят срещу други хора и да си стоят вкъщи.

Препоръки за ваксини и профилактика

Кантарджиев насърчи възрастните хора да се ваксинират срещу грип и пневмококови инфекции и подчерта, че бременните трябва да се пазят особено внимателно. „Веднага да взима мерки. И трето – възрастните хора да се обадят на личните си лекари и да се ваксинират кой за грип, кой за пневмококовата инфекция. Щом аз го направих – трябва да се прави от време на време“, каза той. Препоръча и назални ваксини за деца, като напомни, че „амбициозните майки“ могат да започнат имунизация още от ранна възраст.

Относно антибиотиците професорът предупреди, че нелекуваната ангина може да засегне бъбреците и сърцето: „Еми едно гърло прави ангина. Една ангина, ако не я лекуваш, засяга бъбрека или сърцето като ревматизъм.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com