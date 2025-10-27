Пикът на грипа идва в края на януари, предупреждават епидемиолози

Пикът на грипа в България се очаква в последната седмица на януари, когато броят на заболелите може да достигне около 200 на всеки 10 000 души. Това прогнозира директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на НоваНюз.

Според нея грипните вируси вече циркулират в страната и въпреки че засега случаите са единични, ръстът ще бъде неизбежен през идните седмици.

Грипът набира скорост, ковид все още води

„Засега случаите на грип са единични, но реалната картина не е точно такава – има доста повече грип“, обясни проф. Христова. Тя уточни, че след 40-ата седмица от годината официално започва грипният сезон, а сега вече сме в неговия активен етап. Данните от Западна Европа показват, че макар и слабо, грипната циркулация се засилва, а българските тенденции обикновено я следват с известно закъснение.

Паралелно с това остава висока и честотата на респираторните заболявания, като лабораториите на НЦЗПБ най-често откриват вируса SARS-CoV-2, следван от риновируси. „В момента Ковид-19 все още води по заболеваемост, но очакваме неговите стойности постепенно да намаляват“, добави проф. Христова.

Варицела и скарлатина – детските вируси настъпват

По отношение на общата инфекциозна заболеваемост водещо място продължава да заема варицелата. По думите на проф. Христова в България се регистрират по 25–30 хиляди случая годишно, като само през последната седмица са отчетени около 200. От началото на годината броят на болните е 17 хиляди, с тенденция да надхвърли 20 хиляди до края на декември. Основните огнища остават детските градини и училищата.

„Скарлатината също се среща, но е с около десет пъти по-малко случаи – приблизително 30 на седмица“, уточни тя.

Нова ваксина влиза в календара

Добрата новина е, че ваксината срещу варицела вече е получила „зелена светлина“ за включване в задължителния имунизационен календар. Според проф. Христова са осигурени средствата за закупуването ѝ и остава тя да бъде гласувана официално. Ваксината ще се прилага на деца между 12 и 15 месеца, като втората доза ще се поставя между 4 и 6 години.

Специалистите подчертават, че навременната имунизация и внимателното следене на респираторните симптоми ще бъдат ключови за ограничаване на очаквания грипен пик през зимата.

