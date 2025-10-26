Опасен старт на сезона! Грипът настъпва с двойна сила

Есента все още не е дошла истински, а грипът вече е тук. Само за няколко седмици случаите на остри респираторни заболявания у нас са се увеличили почти двойно, предупреждават здравните власти.

Епидемиолозите говорят за най-ранния и най-интензивен старт на грипния сезон от последните години. Организмите ни още не са се приспособили към студа, а вирусите вече върлуват.

Вирусите настъпват преди зимата

Според Националната система за надзор на грипа, заболеваемостта в страната е скочила от 33 на 10 000 души в края на септември до над 58 на 10 000 към средата на октомври – тревожен сигнал, че грипната вълна настъпва по-бързо от обичайното. Болниците в някои области вече отчитат повишен брой пациенти с усложнения, а аптеките съобщават за ръст в продажбите на противовирусни препарати.

„Организмът още се адаптира към температурните промени, а това е моментът, в който защитните механизми отслабват“, обяснява д-р Зорница Ванева, общопрактикуващ лекар от Варна. Според нея именно преходът от топло към студено време създава идеална среда за разпространение на вирусите. „В този период системите на организма са несъвършени – това е моментът, в който болестите настъпват“, подчертава тя.

Класните стаи – перфектен инкубатор за вируси

Началото на учебната година допълнително ускорява разпространението на инфекциите. „Децата прекарват дълго време заедно в затворени пространства, а това е златна възможност за вирусите“, казва д-р Ванева. Всяка есен училищата и детските градини се превръщат в първата линия на сезонната епидемия, която след това се пренася в семействата.

Лекарите предупреждават, че грипните вируси тази година се развиват по-агресивно и не бива да се подценяват дори леките симптоми – кашлица, отпадналост или болки в мускулите. „Много родители смятат, че децата ще го изкарат на крак. Но точно това позволява вирусът да се разпространи и да засегне по-тежко възрастните“, допълва тя.

Ваксината е защита, която не бива да се отлага

Специалистите са категорични: най-надеждната защита остава ваксинацията. „Превенцията е далеч по-важна от лечението. Ваксината не само предпазва, но и прави заболяването по-леко, ако все пак се разболеете“, подчертава д-р Ванева.

Макар скептицизмът към ваксините все още да е широко разпространен, статистиката е категорична – в страните с високо ниво на имунизация случаите на тежки грипни усложнения са в пъти по-малко. Ваксината се препоръчва най-вече за възрастни хора, деца и хронично болни, но и за всички, които искат да избегнат зимния капан на вирусите.

Природна защита, но с мярка

За онези, които търсят по-щадящи методи, д-р Ванева посочва, че природните средства могат да помогнат, но не и да заменят медицинската защита. Хомеопатията, билковите препарати, коластрата, бета-глюканите и продуктите с алое подпомагат имунния отговор, но ефектът им е по-мек и зависи от индивидуалното състояние на организма.

„Много майки предпочитат природните методи, но те не трябва да се използват вместо ваксина. Най-добрият резултат идва от комбинираната грижа – здравословен режим, витамини и навременна имунизация“, съветва тя.

