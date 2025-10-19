Проф. Кантарджиев: Грипът идва през януари, ваксините сега

Противогрипните ваксини за новия сезон вече са налични, а имунизационната кампания започва в цялата страна. Според проф. Тодор Кантарджиев сега е най-подходящият момент за ваксинация, преди студените месеци и очаквания пик на грипа през януари и февруари.

100 000 дози за хора над 65 години

„Противогрипните ваксини ще бъдат налични. Има предвидени 100 000 дози по програмата за хора над 65 години, които са осигурени с обществени средства. Съветвам ги да се ваксинират“, заяви проф. Кантарджиев пред Нова телевизия.

Той уточни, че това е най-подходящият момент за имунизация. Ваксината може да се постави до средата на ноември, а дори и в началото на декември. „Пикът на грипа обикновено е в края на януари или през февруари“, подчерта специалистът, като допълни, че ранната ваксинация дава възможност организмът да изгради стабилен имунитет преди сезона на вирусите.

Назални ваксини за децата и надеждна защита за всички

Проф. Кантарджиев съобщи, че тази година ще бъдат осигурени с 5000 повече назални ваксини за деца. „Съветвам родителите, чиито деца миналата година са получили две дози, тази година да поставят само една. Назалната ваксина е много добра – тя създава локален имунитет в лигавицата на носа и предотвратява заразяване при контакт с вируса“, обясни той.

По думите му инжекционните ваксини остават надеждна алтернатива и също осигуряват висока степен на защита срещу грипните щамове, предвидени за този сезон. Специалистът подчерта, че най-важното е хората да се ваксинират навреме, независимо от избраната форма на имунизация.

Хигиена, закаляване и силен имунитет

Освен имунизацията, проф. Кантарджиев припомни и основните хигиенни мерки срещу разпространението на грип и други вирусни инфекции: редовно проветряване на помещенията, носене на маски при симптоми, както и използване на кърпички при кихане и кашляне.

„Най-добрата защита обаче остава закаляването на децата през лятото, когато времето е топло“, подчерта инфекционистът. Той допълни, че комбинацията от добра хигиена, навременна ваксинация и укрепване на имунитета е най-сигурният начин да се избегнат усложнения през предстоящия грипен сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com