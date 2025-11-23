Новата зимна заплаха! Грип и ковид атакуват едновременно

Вирусният сезон в България вече набира сила и предупредителните сигнали не са за подценяване. По данни на специалистите първите причинители на настинки и респираторни инфекции са налице, а грипният вирус се очаква по-рано от обичайното. Проф. Георги Попов уверява, че тежестта на заболяването няма да се увеличи, но подчертава важността на навременните мерки.

Риновируси, синцитиален вирус и метапневмовируси водят към грипа

„В момента преобладават сигналните или индикаторните вируси, които предхождат грипния сезон“ обясни проф. Попов пред Нова телевизия. Това са риновирусите, предизвикващи обикновена настинка, както и респираторно-синцитиалният вирус и метапневмовирусите. Те са първата вълна, която традиционно предшества появата на грипа.

По-ранната атака на вирусите в Южното полукълбо потвърждава тенденцията. „В Южна Америка и Австралия вирусът на грипа засегна хората около 3–4 седмици по-рано“, уточнява специалистът и добавя, че Европейският център по заболяванията също очаква ранен старт на сезона в Европа.

Пик през февруари и важна роля на ваксините

Грипният сезон в България според прогнози ще настъпи още през първите седмици на януари, а пикът на инфекциите се очаква през февруари. Ваксинацията остава най-силното средство за защита.

„Трябват около 10–14 дни, за да се образуват антителата и ваксината да предпазва“, подчертава проф. Попов.

Той препоръчва имунизация най-вече на рисковите групи. Възрастните хора над 65 години получават безплатна ваксина и е важно да се възползват от нея. Малките деца, които често боледуват, също са силно застрашени и се нуждаят от защита. Бременните жени остават приоритетна група заради риска от усложнения както за майката, така и за плода.

„Абсолютно и сега е времето, в което те могат да се ваксинират“, категоричен е специалистът.

Ковид остава сред нас: тих, но силно заразен

Проф. Попов коментира и актуалната картина при коронавируса. „Той е непрекъснато сред нас“, казва инфекционистът. Симптомите вече са значително по-леки и често включват само болка в гърлото, кихане и кашлица.

Това прави разпознаването по-трудно: болните продължават да ходят на работа, не търсят медицинска помощ и така разпространяват инфекцията. Температурата често липсва или е ниска, а краткото протичане заблуждава мнозина.

Новият вариант на Омикрон и нуждата от адаптиран бустер

Ваксинацията срещу ковид според проф. Попов остава актуална, но трябва да бъде с бустер, пригоден към доминиращия вариант у нас. В момента това е вариантът на Omicron с популярното медийно название „Франкенщайн“.

„Трябва да се направи бустерна доза именно за този подвариант на вируса“у подчертава той.

Намаляването на имунитета и изчерпването на ваксиналната защита, както и ниската посещаемост в имунизационните кабинети са причина за периодични минивълни. Такава беше наблюдавана през октомври, а през ноември активността на вируса временно намалява.

