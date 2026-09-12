Три нови щама на грипа атакуват: 770 000 ваксини идват у нас, над 500 000 са безплатни
Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години
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Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години
Експерт предупреждава, че заразата ще се разпространява, а ваксинационното покритие е опасно ниско
Експертът предупреждава за усложнения и зове за спешна имунизация
Най-много са новозаболелите във Враца
Децата са най-засегнати, рискът от епидемия вече е реален
Причината е липса на ваксинация
Нисък имунизационен обхват и разпространение на митове за ваксините създават риск от разпространение
Причината са зачестилите случаи на морбили
Проф. Ива Христова съветва за навременна ваксинация, защото циркулацията на вируса вече се засилва
Започва имунизационната кампания за възрастни и деца, а специалистите препоръчват ранна защита срещу вирусите
Тази година доставките на „Инфлувак“ са по-големи, а назалните ваксини за деца ще пристигнат навреме
Лекарят, известен с критиките си към ваксинационните кампании, призова българите да се имунизират
За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини
47 520 дози вече са в регионалните здравни инспекции
Здравният министър подчерта важността на новата имунизация
Към 31 август т.г. в срок на годност в страната ни са налични 1 140 872 дози ваксини срещу Ковид-19
Той съветва имунизационният календар да се спазва и да се изпълнява навреме
Целта не е лишаване от образование
Неимунизираните и неболедувалите контактни лица се подлагат на медицинско наблюдение до 14 дни
Трябва да се работи по премахване на страха от ваксиниране сред хората