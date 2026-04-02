Тревога за морбили! Пропуски в имунизациите тласкат заразата нагоре

Случаите на морбили в България продължават да се увеличават, като вече са регистрирани 43 заболели. Най-сериозно е разпространението в община Бяла Слатина с 37 случая, а останалите са разпръснати в няколко области на страната - сигнал, че заразата започва да излиза извън локалните огнища.

Огнище в Северозапада и разширяване на заразата

Освен в Бяла Слатина, по два случая са установени в Плевен, а по един - в Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч. Лабораторно потвърдени са 21 проби, а за останалите резултатите все още се очакват.

Най-засегнати са децата - от едва 5 месеца до 15 години. Заболели има и сред възрастните - 25-годишен мъж и 48-годишна жена, което показва, че вирусът не подминава и по-големите.

Лекари предупреждават - вирусът е изключително заразен

Инфекционистът Трифон Вълков предупреди в интервю за НоваНюз, че рискът от по-широко разпространение е напълно реален.

„Един болен може да зарази почти всички неваксинирани около себе си“, подчерта той. По думите му причината не е в неефективност на ваксината, а в пропуските в имунизационното покритие.

Пропуските във ваксинацията отварят вратата за заразата

Ваксината срещу морбили се поставя на две дози - на 13 месеца и на 12 години. Именно липсата на пълна имунизация създава условия за разпространение.

Най-уязвими са бебетата под 13 месеца, които все още не са ваксинирани. Част от тях имат временна защита от майката, но тя отслабва бързо и ги оставя изложени на риск.

За да бъде ограничен вирусът, покритието трябва да е поне 95-97%, но в момента данните показват тревожно по-ниски стойности - около 90% с една доза и под 85% с пълен имунизационен курс.

„Когато покритието падне под 95%, се натрупва голяма група възприемчиви хора и това създава предпоставки за епидемия“, предупреди специалистът.

Тежки усложнения - риск за белите дробове и мозъка

Морбили не е безобидно заболяване. Освен висока температура, кашлица, хрема и обрив, то може да доведе до сериозни усложнения.

Сред най-опасните са тежките пневмонии, които могат да се развият за часове, както и менингит и менингоенцефалит. Възможни са и вторични инфекции като бронхити, бронхопневмонии и дори сепсис.

На този етап не се говори за национална епидемия, но лекарите са категорични - ако случаите продължат да растат и имунизациите не бъдат наваксани, рискът от по-сериозно разпространение става все по-голям.

Ваксините отново във фокуса на дебата

Доц. Вълков коментира и данни от българско проучване за ваксините срещу Ковид-19 при онкоболни пациенти.

Според резултатите ваксинираните боледуват по-леко, имат по-малко усложнения и по-добра дългосрочна прогноза. „Преживяемостта е по-висока и те живеят по-дълго“, подчерта той, като обясни, че ваксините изграждат защита, която предпазва организма от тежко протичане на инфекцията.

